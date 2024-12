Buñuelos: in Sirup getränkte mexikanische Weihnachtskrapfen

Verschiedene Kulturen haben verschiedene traditionelle Weihnachtssüßigkeiten. Während hierzulande Lebkuchen ganz oben auf der Liste dieser stehen, wird der Platz in Mexiko von einem ganz anderen Gebäck belegt, nämlich von Buñuelos. Die mexikanischen Weihnachtskrapfen sind unheimlich lecker. Hier ist das Rezept!

Buñuelos: mexikanische Weihnachtskrapfen mit Zuckersirup

Die Weihnachtsküche meiner Familie ist jedes Jahr eine kleine Weltreise. Da niemand von uns sonderlich an den deutschen Weihnachtstraditionen à la Gans und Rotkohl hängt, haben wir uns vor einigen Jahren etwas anderes überlegt: Jedes Jahr suchen wir uns eine Küche der Welt aus und kochen ein Menü aus Rezepten des Landes. Vor einiges Jahren war das Mexiko. Da durften Buñuelos nicht fehlen.

Buñuelos sind eine Art flache, mexikanische Weihnachtskrapfen, die allerdings auch in Spanien und anderen lateinamerikanischen Ländern sehr beliebt sind. Dabei handelt es sich um einen Hefeteig, der frittiert wird. Anschließend kann er entweder gefüllt werden oder– wie in unserem Fall – mit einem süßen Sirup getränkt. In Mexiko verwendet man dafür klassisch Piloncillo, einen kegelförmigen Rohrzuckerblock. Dieser hat einen intensiven, karamellartigen Geschmack und passt dadurch hervorragend zu Weihnachten. Hast du den nicht parat, kannst du auch dunklen Vollrohr- oder Mucovadozucker benutzen.

Traditionell werden Buñuelos zur Weihnachtszeit gegessen und sind ein sehr beliebtes Streetfood in vielen Ländern. In Kolumbien beispielsweise vermischen Bäcker und Bäckerinnen den Teig mit einer milden Käseart, in Kuba werden sie mit Anissirup verziert. Der Teig von Dominikanischen Buñuelos besteht aus Cassavamehl und Eiern. Dieses Gebäck ist wirklich eine Reise durch die Kulturen wert, denn jede Version schmeckt auf ihre Art und Weise köstlich. Wir widmen uns aber nun den mexikanischen Weihnachtskrapfen. Also los, zieh dir eine Schürze an und bring einen Topf Fett zum Sieden, wir machen Krapfen!

Buñuelos: mexikanische Weihnachtskrapfen Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Ruhezeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 10 Minuten Min. Portionen 12 Stück Zutaten 1x 2x 3x Für den Zuckersirup (optional): 350 g Vollrohrzucker

1 Zimtstange

1 Sternanis

1/4 Bio-Orange Schale Für die Krapfen: 400 g Mehl

1 TL Trockenhefe

1 EL Zucker

1 Prise Salz

1 Ei

1 EL Butter geshcmolzen

1 Pck. Vanillezucker

Pflanzenöl zum Frittieren Zubereitung Wenn du Sirup verwendest, bereite diesen als Erstes zu. Erhitze 400 ml Wasser mit dem Zucker in einem Topf, bis der Zucker schmilzt. Gib die Gewürze hinzu und lass alles etwa 10 Minuten köcheln. Stelle den Sirup beiseite.

Vermische nun in einer Schale Mehl, Hefe, Zucker und Salz.

Drücke eine Mulde in die Mitte und gib Ei, Butter und Vanillezucker hinzu. Verknete alles zu einem glatten, geschmeidigen Teig.

Decke den Teig ab und lass ihn etwa 30 Minuten ruhen.

Forme den Teig zu 12 Kugeln.

Erhitze etwa 2 cm Frittieröl in einer Pfanne.

Rolle die Teigkugeln zu Fladen aus. Backe sie einzeln in der Pfanne aus und lass sie auf Küchenpapier abtropfen.

Du kannst die fertigen Fladen entweder mit Zucker bestreuen oder mit dem Sirup tränken.

