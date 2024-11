Dieser beschwipste Weihnachtskuchen ist das perfekte Dessert

Weihnachten ist gar nicht mehr so lange hin, wie man vielleicht vermuten könnte. Das soll dir keinen Stress machen, aber dich motivieren, dir schon mal Gedanken darüber zu machen, was du an diesem Abend zu Essen machen willst. Ein leckerer Hauptgang ist eine Sache, aber mindestens ebenso wichtig ist ein leckeres Dessert. Unser Vorschlag: karibischer Rumkuchen. Wie du ihn besonders saftig kriegst, verraten wir dir hier.

Karibischer Rumkuchen: Durch diesen Trick wird er besonders saftig

Woran denkst du als erstes, wenn der Begriff „Karibik“ fällt? Wir gehen jede Wette ein, dass Rum ziemlich weit oben in der Liste der Assoziationen vorkommt. Das ist keine Überraschung: Das Klima in der Karibik eignet sich zum Anbau von Zuckerrohr, welcher der Rohstoff für Rum ist. Doch nicht nur trinken kannst du den Schnaps, dessen leichte Karamellaromen fein duften und gut schmecken. Auch zum Zubereiten von Backwaren eignet er sich hervorragend.

Hierzulande verfeinert man häufig Kuchen und anderes Gebäck mit einem Schuss Rum. Backst du jedoch einen karibischen Rumkuchen, trägt dieser weit mehr als nur einen kleinen Schluck des Schnapses in sich. Bereite zunächst einen Rührteig zu, den du mit Vanille und Rum aromatisierst. Nach dem Backen jedoch passiert die eigentliche Magie: Dann übergießt du den fertigen Kuchen mit einem Sirup aus Butter um Rum. Nun kommt der schwierigste Teil: der Kuchen muss ruhen, bevor du ihn anschneidest. Im besten Fall schlägst du ihn über Nacht in Frischhaltefolie ein. Dabei hat der Sirup genug Zeit, sich im Teig zu verteilen und den Kuchen saftig und lecker werden zu lassen.

Karibischer Rumkuchen ist das perfekte Dessert für kalte Wintertage und deshalb eben auch als Nachtisch an Weihnachten. Egal, wie voll du bist, Platz für Nachtisch ist immer. Und wenn dieser so gut schmeckt wie dieser, ist es noch selbstverständlicher, dass du dir noch ein zweites Stück genehmigen wirst. Aber Achtung: Für Kinder ist der karibische Rumkuchen nicht geeignet, da er zu viel Restalkohol enthält. Serviere deinen Kleinen also am besten einfach ein anderes Dessert.

Zur Weihnachtszeit sollst du es dir schmecken lassen! Backe daher doch auch mal einen klassischen italienischen Panettone oder saftige Gewürz-Brownies mit Glühwein-Kirschen. Als Nachtisch macht sich auch diese Weihnachts-Pavlova gut.