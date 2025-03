Balsamico-Zwiebeln: mehr als nur eine Beilage

Hast du schon einmal Balsamico-Zwiebeln probiert? Wenn nicht, wird es Zeit. Sie sind mehr als nur eine Beilage zum Beispiel zu einem Fleischgericht. Sie verfeinern auch Gegrilltes, Burger und Sandwiches. Das Beste: Um Balsamico-Zwiebeln zu machen, brauchst du kein Profi in der Küche sein. Hier ist unser einfaches Rezept.

Balsamico-Zwiebeln: einfaches Rezept

Um richtig leckere Balsamico-Zwiebeln zuzubereiten, brauchst du gerade einmal fünf Zutaten plus Salz und Pfeffer. Hauptakteur sind natürlich die Zwiebeln. Das Rezept funktioniert sowohl mit roten als auch mit weißen Arten. Wähle einfach die Zwiebelsorte, die dir besonders gut schmeckt. Außerdem werden Olivenöl und Balsamicoessig benötigt. Hier lohnt es sich, beim Kauf auf eine gute Qualität zu achten. Du wirst es im Geschmack merken.

Zuerst wird die Schale der Zwiebeln entfernt. Dann schneidest du die Zwiebeln einmal in der Mitte durch. Sind sie noch zu groß, kannst du sie auch einfach in Viertel teilen. Sie werden in einer Pfanne 🛒 in Öl angebraten und danach in Zucker und Balsamico karamellisiert. Für eine zusätzliche Geschmackskomponente fügst du noch frischen Thymian hinzu und lässt ihn mit schmoren. Wenn die Flüssigkeit eingekocht ist, sind die Balsamico-Zwiebeln bereit zum Servieren.

Die würzigen Zwiebeln sind eine tolle Beilage zu Grillfleisch oder einem Braten. Sie werten aber ebenso jede Antipasti- oder Käseplatte auf. Isst du gerne Burger, dann pack dir eine Schicht der Zwiebeln mit zwischen die Brötchenhälften.

In Balsamico marinierte Lebensmittel schmecken nicht nur mit Zwiebel. Probiere auch mal den Balsamico-Rosenkohl, dieses Balsamico-Hähnchen vom Blech oder diese Balsamico-Champignons.

Balsamico-Zwiebeln Judith 4.20 ( 91 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 4 große Zwiebeln rot

2 EL Olivenöl

3 EL Balsamico-Essig

2 EL Zucker

1 Bund Thymian frisch

Salz und Pfeffer Zubereitung Ziehe die Zwiebeln ab und halbiere sie einmal in der Mitte.

Erhitze das Öl in einer Pfanne bei mittlerer Hitze.

Gib die Zwiebelhälften in die Pfanne und brate sie für rund 10 Minuten leicht braun an. Streue den Zucker über die Zwiebeln und lasse ihn unter Rühren karamellisieren.

Füge den Balsamico hinzu und verrühre ihn gut mit den Zwiebeln. Gib den Thymian mit in die Pfanne und schmecke mit Salz und Pfeffer ab.

Lasse alles für rund 5 Minuten bei niedriger Hitze köcheln, bis die Flüssigkeit einreduziert ist. Serviere danach die Balsamico-Zwiebeln nach Geschmack warm oder kalt.

