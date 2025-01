Banana-Pudding wie aus der Magnolia Bakery: ein außergewöhnliches Dessert

Es gibt Desserts, die sind einfach nur lecker – und dann gibt es solche, die Kultstatus erreichen. Der Banana-Pudding der legendären Magnolia Bakery in New York City gehört definitiv zur zweiten Kategorie! Wer einmal einen Löffel von dieser cremigen Köstlichkeit probiert hat, versteht, warum Menschen aus aller Welt für diesen Nachtisch Schlange stehen.

Rezept für Banana-Pudding: Hol dir ein Stück New York nach Hause

Banana-Pudding ist die perfekte Mischung aus cremig, süß und fruchtig. Vor allem die Mischung zwischen der samtigen und fluffigen Textur der Vanillecreme, der Frische der Bananen und dem leichten Crunch der Kekse, die nach einer Weile im Pudding wunderbar weich werden, macht diesen Dessert-Klassiker zu etwas Besonderem. Am besten überzeugst du dich einfach selbst davon!

Für den Banana-Pudding brauchst du Bananen, gezuckerte Kondensmilch, Vanillepuddingpulver, Eierplätzchen oder ähnliche Kekse sowie Schlagsahne und kaltes Wasser. Du beginnst damit deine Kondensmilch mit dem Wasser schaumig zu schlagen und anschließend das Puddingpulver unterzurühren, bis eine glatte Creme entsteht. Diese muss dann erstmal zum Kühlen in den Kühlschrank. In der Zwischenzeit kannst du deine Bananen in kleine Scheiben schneiden, die Eierplätzchen in Stücke brechen und die Sahne steif schlagen. Ist die Kondensmilch-Puddingpulver-Mischung genug gekühlt, kannst du vorsichtig die geschlagene Sahne unterheben, sodass eine luftige Puddingcreme entsteht.

Anschließend geht es ans Schichten des Banana-Puddings. Entweder du richtest das Ganze in kleinen Dessertgläschen 🛒 an oder schichtest es ähnlich wie beim Tiramisu in eine große Schale. Verzieren kannst du alles mit ein paar weiteren Bananenscheiben und zerbröselten Eierplätzchen. Guten Appetit!

Auch dieses Eierlikör-Tiramisu könnte etwas für deinen süßen Zahn sein. Oder probiere doch mal unser Rezept für Karamellpudding oder dieses Bienenstich-Dessert aus dem Glas.

Banana-Pudding 4.12 ( 43 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Kühlzeit 2 Stunden Std. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 20 Minuten Min. Portionen 6 Zutaten 1x 2x 3x 1 Dose Kondensmilch gezuckert ca. 400 g

500 ml Wasser eiskalt

2 Päckchen Vanillepuddingpulver

400 g Schlagsahne

3 Bananen

200 g Eierplätzchen alternativ: Shortbread-Kekse Zubereitung Gib die Kondensmilch zusammen mit eiskaltem Wasser in eine Schüssel und schlage sie mit einem Schneebesen oder Handrührgerät schaumig.

Füge das Puddingpulver hinzu, verrühre alles zu einer glatten Creme und stelle sie für etwa 2 Stunden kalt.

Schlage die Sahne steif und hebe sie vorsichtig unter die gekühlte Puddingcreme.

Schäle die Bananen und schneide sie in dünne Scheiben. Breche die Eierplätzchen in kleine Stücke.

Schichte abwechselnd Eierplätzchenstücke, Puddingcreme und Bananenscheiben in Dessertgläser.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.