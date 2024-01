Bringe Zucker und Wasser bei mittlerer Temperatur zum Kochen, bis das Karamell braun geworden ist. Lass das Karamell dann kurz abkühlen, bis die Blasen verschwunden sind. Fülle je einen Teil des Karamells in vier kleine Schälchen, sodass die Böden bedeckt sind; die Schälchen sollten in einer Auflaufform stehen. Lass das Karamell in den Schälchen abkühlen. Das restliche Karamell wird übrigens später für die Deko benötigt.