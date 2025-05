Banana-Split-Porridge: ein Frühstück für Naschkatzen

Wir alle kennen diese Morgen, an denen man am liebsten im warmen Bett bleiben möchte und einen langsamen, gemütlichen Start in den Tag braucht. Was könnte da besser sein als ein Frühstück, das schmeckt, wie ein Dessert? Mit unserem Banana-Split-Porridge zauberst du dir genau das – und das alles ohne eine riesige Portion Zucker.

Warmes Banana-Split-Porridge lässt dich süß in den Tag starten

Dieses Frühstück ist inspiriert vom klassischen Banana-Split, der auf eine lange Geschichte zurückschauen kann. Das Dessert, das typischerweise mit Eis, Banane, Schokosoße und Sahne serviert wird, soll 1904 vom Studenten David E. Strickler erfunden worden sein. Nach 1945 verbreitete es sich schließlich auch in Deutschland und gehört zum Standardangebot jeder Eisdiele.

Mit einem Banana-Split-Porridge zauberst du geschmacklich genau das, allerdings ohne dir direkt am Morgen einen unnötigen Haufen Zucker zu gönnen. In diesem Rezept verwandelt sich der Nachtisch in eine köstliche Bowl, die dich gut in deinen Tag starten lässt.

Die Haferflocken versorgen dich mit Kohlenhydraten, Ballaststoffen und Eiweiß – ideal für ein Frühstück, das dich in den ersten Stunden des Tages satt halten soll. Das Kakaopulver sorgt für eine feine Schokoladennote, ohne dabei zu süß zu werden. Dazu kannst du ganz nach deinem Geschmack Ahornsirup oder Agavendicksaft unterrühren. Besonders Ahornsirup bringt durch sein unverkennbares Aroma eine spannende Note in die Schüssel.

Die Hauptrolle übernimmt in dem Gericht natürlich die Banane. Leicht karamellisiert wird sie nicht nur weicher, sondern auch süßer. Abgerundet wird alles von einer Handvoll Nüssen sowie der zerhackten Schokolade, welche nicht nur Geschmack, sondern auch eine Portion Crunch hineinbringen. Fast so, wie ausgehärtete Schokosoße auf dem Eis im Dessert.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Wenn du Porridge zum Frühstück liebst, bist du bei Leckerschmecker genau an der richtigen Adresse. Probiere als Nächstes doch ein Golden Milk Porridge. Falls du etwas Herzhaft-Süßes suchst, dann ist dieses Karotten-Porridge die richtige Wahl. Unser Bratapfel-Porridge ist Genuss pur zu jeder Jahreszeit.

Banana-Split-Porridge Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x 1 Vanilleschote

200 ml Milch oder Pflanzenmilch

50 g zarte Haferflocken

1 Prise Salz

1 Banane

20 g dunkle Schokolade

1 TL Kokosöl

1 TL Kakaopulver ungesüßt, z.B. online hier 🛒 verfügbar

1 TL Ahornsirup oder Agavendicksaft

1 TL gehackte Nüsse z. B. Walnüsse oder Mandeln Zubereitung Halbiere die Vanilleschote und kratze das Mark heraus. Erhitze Milch, Haferflocken, Salz und das Vanillemark in einem Topf unter stetigem Rühren.

Lass alles auf mittlerer Hitze für 5-7 Minuten köcheln, bis ein cremiger Brei entsteht.

Schäle währenddessen die Banane, schneide sie in Scheiben und hacke die Schokolade grob.

Erhitze Kokosöl in einer Pfanne und brate die Bananenscheiben darin, bis sie leicht gebräunt sind.

Rühre zum Ende des Kochvorgangs das Kakaopulver und den Ahornsirup in das Porridge.

Gib es in eine Schüssel und richte die Bananenscheiben darauf an. Streue die gehackte Schokolade sowie die Nüsse darüber.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.