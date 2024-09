Golden Milk Porridge: ein wärmendes Frühstück für einen energiereichen Morgen

Lust auf ein gesundes Frühstück? Dann probiere doch mal dieses Golden Milk Porridge. Das ist die perfekte Symbiose aus dem beliebten Kurkuma-Getränk „Goldene Milch“ und einem wärmenden, sättigenden Haferbrei. Getoppt mit Obst, Samen und Nüssen wird daraus im Handumdrehen ein gesundes und wärmendes Power-Frühstück, dass dich gesund und energiegeladen durch die kalte Jahreszeit bringt.

Golden Milk Porridge: Frühstück für die kalte Jahreszeit

Der beste Start in den Morgen ist mit etwas warmem im Bauch. Da kommt dieses Golden Milk Porridge genau richtig. Es ist in einer knappen Viertelstunde zubereitet, macht dank der Haferflocken lange satt und versorgt dich mit allem, was du brauchst.

angelehnt ist unser Smoothie an das beliebte Getränk Goldene Milch. Die gilt als Klassiker der ayurvedischen Küche. Ihr wird nachgesagt, eine Reihe positiver Eigenschaften für unsere Gesundheit zu besitzen. So soll sie unter anderem die Leber stärken, entgiftend wirken und das Immunsystem unterstützen. Alle Zutaten, die in die Milch kommen, verwenden wir auch für unser Porridge.

Dafür kochen wir die Haferflocken zuerst mit Hafermilch in einem Topf auf. Danach fügst du Kurkumapulver, Zimt, Ingwerpulver und eine Prise schwarzen Pfeffer hinzu und kochst die Gewürze mit ein. Für eine süße Note, kommt noch etwas Honig hinzu und eine Prise Salz darf in dem Porridge ebenfalls nicht fehlen. Hat dein Frühstücksbrei die gewünschte Konsistenz erreicht, ist es schon fast fertig. Ist die Konsistenz etwas zu dick, kannst du dein Porridge durch die Zugabe von etwas Wasser oder Hafermilch verdünnen.

Was noch fehlt, ist nämlich das Topping. Wir haben uns für Granatapfelkerne, Chia-Samen und Banane entschieden. Du kannst aber auch andere Nüsse, Samen oder Früchte verwenden und dein Golden Milk Porridge je nach Jahreszeit und Geschmack anpassen.

Für Abwechslung auf dem Frühstückstisch sorgen unsere anderen Porridges ebenfalls. Dieser Frühstücksbrei mit karamellisierten Äpfeln verleiht deinem Start in den Tag eine herbstliche Note. Magst du es puristisch, ist ein schottischer Porridge genau richtig. Für alle, die ihr Frühstück mit einem Klassiker kombinieren möchten, ist das Schwarzwälder-Kirsch-Porridge genau richtig.