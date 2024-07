Süßes Frühstück: Schwarzwälder-Kirsch-Porridge mit Schokolade

Spätestens, nachdem die New York Times der Schwarzwälder Kirschtorte vor einigen Monaten gleich einen ganzen Beitrag widmete, ist das deutsche Traditionsgebäck erneut in aller Munde. Wir wollen die leckere Kombination von Kirsche und Schoko am liebsten schon morgens genießen und essen deshalb zum Frühstück cremige Schwarzwälder-Kirsch-Porridge. Ein Muss für alle Chocoholics!

Cremiges Schwarzwälder-Kirsch-Porridge mit Schokolade

Wer morgens gern süß isst, findet im Schwarzwälder-Kirsch-Porridge das ideale Frühstück. Das Zusammenspiel fruchtiger Kirschen, cremiger Haferflocken und herber Zartbitterschokolade macht bereits morgens gute Laune und zaubert selbst Morgenmuffeln ein Lächeln ins Gesicht.

Falls du morgens gern länger in den Federn bleibst und mehr als einmal die Schlummertaste deines Weckers drückst, dann sei beruhigt: Der Schwarzwälder-Kirsch-Porridge ist in weniger als einer halben Stunde zubereitet. Du musst also nicht in aller Herrgottsfrühe aus dem Bett springen, um die das süße Frühstück zu zaubern. Die Zutatenliste ist kurz, ein weiterer Pluspunkt. Neben zarten Haferflocken und Zartbitterschokolade brauchst du natürlich Kirschen. Nimmst du frische, empfehlen wir dir, sie bereits am Vortag zu entkernen, das spart morgens nämlich Zeit. Du kannst alternativ auch Kirschen aus dem Glas verwenden.

Starte am besten mit den Haferflocken, indem du sie mit Milch oder Wasser zum Köcheln bringst uns so lange auf dem Herd erwärmst, bis sie schön cremig und weich sind. Rühre ab und zu um und am Ende die gehackte Schokolade unter. Schon jetzt läuft dir bestimmt das Wasser im Mund zusammen.

Aber das war’s noch nicht, denn im zweiten Schritt kochst du ein fruchtiges Kirschkompott. Das dauert nur wenige Minuten und sollte am besten noch warm sein, wenn du den Schwarzwälder-Kirsch-Porridge servierst. Toppe ihn mit den heißen Kirschen und etwas gehackter Schoki und lass es dir morgens gut gehen!

Im Sommer schmeckt übrigens auch unser Erdbeer-Porridge mit Mandeln richtig gut. Dieser Joghurt-Porridge kommt herrlich frisch daher, während ein herzhafter Porridge mit Tomaten, Pilzen und Spinat alle glücklich macht, die es am Morgen salzig mögen.