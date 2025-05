Bananen-Dattel-Smoothie: süßer Energiekick zum Frühstück

Du suchst nach einem schnellen Muntermacher zum Frühstück, der dich mit genug Energie für den Tag versorgt und gleichzeitig nicht viel Aufwand bei der Zubereitung erfordert? Dann probiere doch mal einen Bananen-Dattel-Smoothie am Morgen. Der schmeckt wunderbar süß und cremig, liefert dir sattmachende Proteine und steht in fünf Minuten auf dem Tisch.

Bananen-Dattel-Smoothie: Frühstücksdrink aus 5 Zutaten

Gehörst du zu denjenigen, die morgens nicht viel frühstücken? Dann ist dieser Bananen-Dattel-Smoothie genau richtig für dich. Der süße Frühstücksdrink ist ideal, damit du nicht mit leerem Magen in den Tag starten musst und sorgt dafür, dass du trotzdem mit wichtigen Nährstoffen versorgt bist. Außerdem ist er in nur fünf Minuten zubereitet, sodass der Smoothie auch perfekt ist für alle, die es morgens ohnehin eilig haben.

Die Kombination aus Bananen, Datteln und Hafermilch macht den Smoothie nicht nur zu einem süßen Genuss, sie liefert dir außerdem schnell verfügbare Energie, Ballaststoffe, Vitamine und Mineralien. Besonders Datteln punkten mit einem hohen Gehalt an Eisen, Kalium und Magnesium, während die Banane mit ihrer cremigen Textur die ideale Basis für Smoothies bildet und dich gleichzeitig unter anderem mit Vitamin C sowie Vitamin B 6 versorgt.

Möchtest du den Bananen-Dattel-Smoothie probieren, dann benötigst du nur reife Bananen, Datteln ohne Stein, Hafermilch, etwas Zitronensaft sowie eine Prise Zimt.

Schäle zuerst die Banane und schneide sie grob in Stücke. Dann gibst du die Bananenstücke zusammen mit Hafermilch und den Datteln sowie dem Zimt in einen Standmixer und pürierst alles gut durch. Der Smoothie sollte eine cremige Konsistenz haben. Sollte er zu dick sein, kannst du noch ein wenig Hafermilch dazu gießen und ihn so verdünnen. Dann gießt du alles in Gläser und kannst den Bananen-Dattel-Smoothie auch schon genießen.

Tipp: An warmen Tagen schmeckt der Smoothie mit Eiswürfeln besonders erfrischend.

Bananen-Dattel-Smoothie Judith 4 ( 13 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 5 Minuten Min. Gesamtzeit 5 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 2 reife Bananen

6 entsteinte Datteln

300 ml Hafermilch

1 TL Zitronensaft

1/2 TL Zimt

Eiswürfel optional Zubereitung Schäle die Bananen und schneide sie in grobe Stücke.

Gib Bananen, Datteln 🛒 , Hafermilch und Zitronensaft in einen Mixer und füge den Zimt hinzu.

Mixe alles für 30–60 Sekunden lang gut durch, bis der Smoothie eine cremige Konsistenz hat. Ist der Smoothie zu dick, gib etwas Wasser oder noch mehr Hafermilch dazu.

Gieße den Smoothie in Gläser und serviere ihn nach Geschmack mit Eiswürfeln.

