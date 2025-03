Bananen-Joghurt-Kuchen mit Streuseln: Backvergnügen pur

Was gibt’s Schöneres am Nachmittag als eine Tasse Kaffee oder Tee und ein Stück Kuchen? Dieser Bananen-Joghurt-Kuchen möchte dich in dieser kurzen Ruhepause begleiten und dich den Alltag für einen kurzen Moment vergessen lassen. Hast du Lust auf eine süße Pause?

Rezept für Bananen-Joghurt-Kuchen: unbedingt nachbacken

Hast du schon einmal etwas von Coffee Cake gehört? Im englischsprachigen Raum hat das wenig mit einem Kuchen zu tun, in dem Kaffee verbacken wird. Viel mehr ist es Gebäck, was man zu einer Tasse Kaffee reicht. Dieser Bananen-Joghurt-Kuchen bietet sich dafür bestens an. Er ist saftig, leicht fruchtig und punktet mit knusprigen Streuseln.

Am nächsten Tag schmeckt er sogar noch besser, also backe ihn gern mit etwas Vorlaufzeit und lass sie anschließend etwas ruhen. Vorausgesetzt, du kannst dich überhaupt so lange gedulden. Wir nehmen Reste vom Bananen-Joghurt-Kuchen am liebsten am Folgetag mit ins Büro und überraschen damit die Kollegen. Das Bananenaroma kommt dann noch stärker zur Geltung, das Gebäck ist also definitiv auch am nächsten Tag noch ein Genuss.

Wir empfehlen dir, zum Backen des Bananen-Joghurt-Kuchens sehr reife Früchte zu verwenden. Sie sind schön weich und haben ein besonders süßes Aroma. Und noch ein Tipp: Wenn du möchtest, kannst du den Kuchen noch ein wenig verzieren, bevor du ihn servierst. Wie wäre es beispielsweise mit geschmolzener Schokolade oder Zuckerguss? Beides kannst du über die Streusel träufeln.

Jetzt haben wir richtig Lust, weitere Kuchen zu backen. Wir sind ganz begeistert von unserem Quark-Streuselkuchen, und auch unseren Butter-Streuselkuchen vom Blech lieben wir. Dieser Schoko-Bananen-Kuchen aus der Kastenform ist ebenfalls ein Favorit in der Redaktion. Suchst du mehr Ideen, frag doch mal unseren Koch-Bot!