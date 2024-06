Bananen-Karamell-Dessert: Hochgenuss aus 5 Zutaten

Bei dir steht ein gemeinsames Abendessen an und dir noch fehlt noch ein Dessert? Gut, dass du hier gelandet bist! Denn unser Bananen-Karamell-Dessert ist im Handumdrehen zubereitet und entzückt all deine Gäste!

Bananen-Karamell-Dessert: gut vorbereitet, schnell zubereitet

Dinnerpartys sind eine schöne Sache, doch für die Person, die sie organisiert, leider oftmals ein Stressfaktor. Wie stellt man sicher, dass alle Gerichte gleichzeitig fertig sind und heiß auf den Tisch kommen? Zumindest den Nachtisch nehmen wir dir hiermit ab. Denn diesen kannst du ideal vorbereiten und brauchst ihn nach dem Hauptgang nur kurz in den Ofen zu schieben. Während ihr wartet, kannst du eine Runde Drinks ausschenken und Schwupps – im Nu steht ein leckeres Bananen-Karamell-Dessert auf dem Tisch.

Für unser Bananen-Karamell-Dessert brauchst du nur fünf Zutaten und zehn Minuten Vorbereitungszeit. Zunächst stellst du aus Mehl, Zucker und Butter einige Streusel her. Dann schneidest du eine Banane längs auf und steckst einige Karamellbonbons hinein. Lass die Streusel darüber rieseln und backe das Ganze für etwa 20 Minuten im Ofen. Obendrauf kommt, bei Bedarf, noch eine Kugel Vanilleeis, und fertig ist ein köstlicher Nachtisch!

Bananen-Karamell-Dessert: süßer Nachtisch im Handumdrehen Aus nur 5 Zutaten machst du im Handumdrehen ein leckeres Bananen-Karamell-Dessert. Perfekt für die nächste Dinner-Party!

Klar, du könntest das Karamell auch selbst kochen. Du kannst dir diese Arbeit aber auch abnehmen lassen und einfach fertige Bonbons verwenden. Softkaramell funktioniert am besten, denn dieses schmilzt schneller und gleichmäßiger als harte Karamellbonbons. Außerdem lässt sich das Bananen-Karamell-Dessert mit fertigen Bonbons besser vorbereiten. Stelle auch die Streusel im Voraus her und lagere sie im Kühlschrank, bis du sie verwendest. Wenn deine Gäste den Hauptgang aufgegessen haben, brauchst du nur schnell die Bananen schneiden, füllen und mit Streuseln bedecken. Es geht kaum schneller, einfacher und – am wichtigsten – leckerer.

Das Dessert kam gut an und nun suchst du nach weiteren, einfachen Dessertideen? Dann ist Affogato definitiv etwas für dich! Dieses italienische Dessert besteht lediglich aus Espresso und Vanilleeis. Nur fünf Zutaten brauchst du für unser schnelles Tiramisu im Glas. Um viele Leute satt zu kriegen, eignet sich Engelscreme perfekt!