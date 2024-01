Schäle die Bananen und drittle sie. Höhle beide Enden der Stücke mit einem Messer aus. In die so entstandenen Löcher gibst du Nutella.

Nun panierst du die Stücke, indem du sie erst in Mehl, dann in Ei, dann in Semmelbröseln wälzt. Achte darauf, dass die Banane gleichmäßig mit Panade umhüllt ist, sonst läuft die Füllung aus.