Süß, würzig, scharf und knusprig: Garnelen mit Bang-Bang-Effekt

Bang Bang Garnelen – das klingt nicht nur aufregend, das schmeckt auch so! Saftige Garnelen treffen auf eine würzige Buttermilch-Marinade, bevor sie knusprig frittiert und in einer süß-scharfen, cremigen Chili-Soße perfekt abgerundet werden. Das Beste? Dieser kleine kulinarische Ausflug dauert nicht länger als 30 Minuten. Also, worauf wartest du noch? Ab an den Herd, du wirst es nicht bereuen!

Rezept für Bang Bang Garnelen in cremiger Sweet-Chili-Soße

Wenn du nach einem besonderen Wohlfühlgericht suchst, das schnell zubereitet und superlecker ist und dabei auch noch mit wenigen Zutaten auskommt, bist du hier genau richtig! Wir zeigen dir heute, wie du selbst Bang Bang Garnelen machen kannst. Neugierig? Bleib dran!

Das Gericht entstammt der chinesisch-amerikanischen Fusionküche und zählt unter anderem zu den Street-Food-Klassikern. Dabei geht der Name der köstlich frittierten Garnelen aufs Thailändische zurück. Damit wird nämlich die scharfe Soße beschrieben, die dem Ganzen seine spezielle Würze und sein „explosives“ Geschmackserlebnis geben.

Traditionell werden Bang Bang Garnelen in heißem Öl knusprig frittiert, nachdem sie in einer würzigen Marinade gebadet und in einer leichten Panade gewendet wurden. Es ist diese besondere Kombination aus goldenem Crunch außen und zartem, saftigem Garnelenfleisch innen, die sie so unwiderstehlich macht. Die Marinade besteht oft aus Milchprodukten wie Buttermilch oder Joghurt, die den Garnelen ein besonders zartes Aroma verleihen, und einer ordentlichen Portion Würze wie Sriracha oder Chili.

Serviert werden Bang Bang Garnelen klassischerweise mit einer cremigen, leicht scharfen Soße – einer Mischung aus Mayonnaise, Sweet-Chili-Soße und einem Spritzer Limettensaft. Diese Soße bringt den perfekten Balanceakt zwischen Süße, Säure und Schärfe und hebt die Aromen der Garnelen nochmal auf ein neues Level. Gekrönt wird das Ganze oft mit frischen Kräutern oder wie in unserem Rezept mit feinen Frühlingszwiebeln und einem Hauch Chiliöl.

Gewinne eins von vier Meal-Prep-Paketen! Deine Leckerschmecker-Rezepte einfach vorkochen, abfüllen und unterwegs genießen. Hier geht´s zum Gewinnspiel!

Unsere knusprigen Garnelen im Bierteig sind auch einfach nur zum Reinlegen. Genauso lecker schmecken diese Garnelenspieße vom Grill. Und unsere Knoblauch-Garnelen aus dem Airfryer sind in nur 15 Minuten fertig. Viel Spaß beim Nachmachen!

Bang Bang Garnelen in cremiger Sweet-Chili-Soße Oli keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 350 ml Buttermilch

5 EL Sriracha-Soße findest du online, z.B. hier 🛒

300 g Garnelen küchenfertig

150 g Maisstärke

1 EL Knoblauchpulver

1 EL Zwiebelpulver

2 Frühlingszwiebeln zum Garnieren

120 g Mayonnaise

1 Bio-Limette Saft

100 ml Sweet-Chili-Soße

Pflanzenöl zum Frittieren mindestens 1 Liter

1 TL Chiliöl zum Garnieren Zubereitung Verrühre die Buttermilch mit 2 EL Sriracha-Soße und lege die Garnelen für ca. 20 Minuten darin ein.

Mische in der Zwischenzeit die Maisstärke mit Knoblauchpulver und Zwiebelpulver.

Schneide die Frühlingszwiebeln in feine Ringe.

Verrühre für die Soße Mayonnaise mit dem Saft einer Limette, Sweet-Chili-Soße und 3 EL Sriracha.

Erhitze in einem Topf mindestens 1 l Öl auf 180 °C.

Gib die Garnelen direkt aus der Buttermilch in die Stärke-Gewürzmischung und paniere sie ringsum. Frittiere die Garnelen sofort knusprig.

Mische die noch heißen, knusprigen Garnelen mit der Soße.

Serviere die Bang Bang Garnelen auf Reis und garniere sie mit etwas Chiliöl und Frühlingszwiebeln.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.