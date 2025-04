So lecker hast du Rotkohl noch nie gegessen

Für dich ist Rotkohl nur eine Beilage? Diese Meinung wollen wir ändern! Daher haben wir uns mit Mildessa zusammengetan, um dem gekochten Kohl ein neues Image zu verleihen. Das Ergebnis schmeckt wie ein Snack aus deinem liebsten Streetfood-Wagen: Bao-Buns mit Rotkohl-Mango-Salat und Hähnchen, zubereitet mit Mildessa Bio Rotkohl gekocht. Lass uns direkt loslegen!

Bao Buns mit Rotkohl-Mango-Salat und Hähnchen: frisch und lecker

Kennst du Bao Buns? Dabei handelt es sich um gedämpfte Hefebrötchen, die ihren Ursprung in der chinesischen Küche haben. Sie werden so ausgerollt und mit Öl bestrichen, dass sie beim Dämpfen nicht zusammenkleben. Das Ergebnis: ein Brötchen, das sich wie ein Taco füllen lässt. Ideal für Streetfood, da es einfach mit den Händen gegessen werden kann. Wenn du keinen Streetfood-Wagen in der Nähe oder einfach so mal Lust darauf hast, kannst du dir auch zu Hause einfach Bao Buns mit Rotkohl-Mango-Salat und Hähnchen zubereiten.

Dafür benötigst du zunächst einen Hefeteig. Dieser sollte schön aufgehen. Lass die Luft entweichen und forme aus kleinen Teigstücken zu Ovalen. Bepinsele diese mit Öl und falte sie zusammen. Lass die Buns kurz gehen, bevor du sie dämpfst.

Während sie dies tun, legst du Hähnchen in Buttermilch ein, panierst es mit Mehl, frittierst es knusprig und tauchst es in eine selbstgemachte Chilisoße. Dann brauchst du nur noch den Star dieses Snacks zuzubereiten: den Rotkohl-Mango-Salat. Dafür schneidest du zunächst den Beutel Mildessa Bio Rotkohl gekocht auf. Dieser ist mikrowellengeeignet und lässt sich somit ohne weitere Schüssel direkt in der Mikrowelle erwärmen. Vermische den erwärmten Kohl mit Mango, Frühlingszwiebeln, Sesam und Sojasoße.

Nun geht es schon ans Befüllen deiner Bao Buns mit Rotkohl-Mango-Salat und Hähnchen. Mmh, wie saftig sie schmecken! Der Mildessa Bio Rotkohl gekocht harmoniert perfekt mit der fruchtigen Mango. Das knusprig-klebrige Hühnchen verleiht dem Ganzen eine saftige Schärfe und die selbstgemachten Bao Buns umhüllen alles mit fluffiger Köstlichkeit. So etwas darf es gern häufiger geben!

Rotkohl kann so viel mehr als nur eine Beilage sein! Überzeuge dich selbst und bereite dir einen knackigen Krautsalat mit Hähnchen zu oder backe diese bunte Kohltarte. Auch lecker: Rotkohl-Kartoffel-Suppe.