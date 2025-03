Deftige Bauernpfanne: ein bunter Sattmacher für jede Gelegenheit

Du kennst das doch auch: Du öffnest den Kühlschrank, im Gemüsefach liegen noch ein oder zwei Paprika, dazwischen versteckt sich irgendwo ein Bund Frühlingszwiebeln und ein paar Eier hast du auch noch in der Tür stehen. Wenn du nur wüsstest, dass du damit die perfekten Zutaten für eine wunderbar deftige Mahlzeit bereits zusammen hast.

Diese Bauernpfanne zauberst du dir im Handumdrehen mit einfachen Zutaten

Die Bauernpfanne ist ein perfektes Beispiel dafür, dass es nicht immer außergewöhnliche Zutaten und eine komplizierte Zubereitung sein müssen, um eine Mahlzeit vor sich zu haben, die einfach glücklich macht.

Ganz oft sind es eben die simplen Dinge, die köstlich schmecken und ihren Zweck perfekt erfüllen. Mit dieser Bauernpfanne brätst du dir traditionelle Zutaten an, die herrlich miteinander harmonieren, ein ansprechendes Bild ergeben und dich problemlos satt halten werden.

Bereite zuerst die Kartoffeln vor, da sie am längsten brauchen werden. Schäle und schneide sie in gleichmäßige Scheiben und koche sie dann in ausreichend gesalzenem Wasser.

Währenddessen kannst du dich um die restlichen Zutaten kümmern. Wasche das übrige Gemüse gut ab, schneide die Paprikaschoten klein und den Lauch sowie die Frühlingszwiebeln in gleich große Ringe. Sobald die Kartoffeln fertig sind, kommen sie aus dem Topf in die Pfanne 🛒 und werden zunächst alleine angebraten.

Verquirle Eier und Kochsahne mit Gewürzen, brate danach den Speck und die Paprika an, bevor du die Kartoffeln mit der Eiermischung dazugibst. Lass dir dieses würzige Gericht schmecken. Guten Appetit!

Bauernpfanne Dominique 4.50 ( 2 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 500 g Kartoffeln

Salz nach Belieben

2 Paprika rot und gelb

1 Lauchstange

1 Bund Frühlingszwiebeln

etwas neutrales Pflanzenöl

2 Eier Größe M

2 EL Kochsahne

Pfeffer nach Belieben

1 TL Paprikapulver geräuchert

40 g Speckwürfel Zubereitung Schäle die Kartoffeln, schneide sie in gleichmäßig dicke Scheiben und koche sie in ausreichend gesalzenem Wasser für ca. 20 Minuten, bis sie gar sind.

Wasche währenddessen die Paprikaschoten, entferne Kerngehäuse und Stiel. Schneide sie anschließend in Würfel. Putze den Lauch sowie die Frühlingszwiebeln und schneide beides in gleichmäßige Ringe.

Gieße die Kartoffeln ab und lass sie etwas abkühlen. Erhitze ausreichend Öl in einer Pfanne. Brate zuerst die Kartoffeln 5-6 Minuten an, bis sie leicht goldbraun werden.

Verquirle währenddessen Eier und Kochsahne miteinander. Würze die Mischung leicht mit Pfeffer, Paprikapulver und Salz.

Hole die Kartoffeln, sobald sie leicht gebräunt sind, aus der Pfanne.

Brate die Speckwürfel 2-3 Minuten scharf an, gib danach die Paprika und die Lauchringe hinzu. Brate alles für etwa 4 Minuten an.

Rühre die Kartoffelscheiben und die Eimasse unter, lass sie stocken und rühre sie gelegentlich um. Schmecke alles mit Salz und Pfeffer ab und streue am Ende die Frühlingszwiebeln in die Pfanne.

