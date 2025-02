Würziger Wirsing, deftiger Räuchertofu: Eintopf-Liebe pur

Wirsing hat oft ein Imageproblem – langweilig, zu gesund, nur was für Oma. Aber halt! Dieser Wirsingeintopf mit gebratenem Räuchertofu beweist das Gegenteil. Er kombiniert rustikale Gemütlichkeit mit Tradition und gibt ihm dennoch einen kleinen modernen Twist. Am besten überzeugst du dich einfach selbst davon.

Rezept für Wirsingeintopf mit gebratenem Räuchertofu

Verknete zuallererst in einer kleinen Schüssel den Großteil der Butter mit dem Mehl und stelle das Ganze danach in den Kühlschrank. Danach kannst du dich ans Schälen und Schnippeln des Gemüses machen. Ist überall die Schale ab, schneidest du die Zwiebeln in feine Würfel, die Karotten in Scheiben und die Kartoffeln in grobe Stücke. Im Anschluss ist der Wirsing an der Reihe: Wasche und putze ihn, bevor du ihn viertelst den Strunk entfernst und ihn dann in mundgerechte Stücke schneidest.

Bring in einem großen Topf die restliche Butter zum Schmelzen, gib all das Gemüse dazu und dünste es für einige Minuten an. Lösche als nächstes mit Gemüsebrühe ab und würze mit Salz, Pfeffer, Kümmel sowie Muskatnuss. Dann lässt du den Wirsingeintopf zugedeckt für 20 Minuten kochen. Rühre die Mehlbutter ein und lass alles nochmals einige Minuten köcheln und etwas eindicken.

Schneide währenddessen den Räuchertofu in Würfel und brate ihn mit etwas Öl in der Pfanne 🛒 goldbraun und knusprig an. Nun kannst du den Wirsingeintopf mit gebratenem Räuchertofu und garniert mit frischer Petersilie servieren. Lass es dir schmecken!

Wirsingeintopf mit gebratenem Räuchertofu Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 80 g Butter

50 g Mehl

2 Zwiebeln

300 g Karotten

400 g Kartoffeln festkochend

1/2 Kopf Wirsing

1 l Gemüsebrühe

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 TL Kümmel

1 TL Muskatnuss gemahlen

400 g Räuchertofu

2 EL Öl

Etwas frische Petersilie Zubereitung Verknete in einer Schüssel ca. 2/3 der Butter mit dem Mehl und stelle das Ganze dann kalt.

Schäle die Zwiebeln, Karotten und Kartoffeln. Schneide die Zwiebeln in feine Würfel, die Karotten in Scheiben und die Kartoffeln in grobe Stücke. Wasche und putze den Wirsing, viertel ihn, entferne den Strunk und schneide ihn in mundgerechte Stücke.

Schmilz in einem großen Topf die restliche Butter, füge das Gemüse hinzu und dünste alles für ca. 5 Minuten an. Lösche mit Gemüsebrühe ab und würze mit Salz, Pfeffer, Kümmel und Muskatnuss. Lass den Eintopf zugedeckt für ca. 20 Minuten kochen.

Rühre die kalte Mehlbutter ein. Lass das Ganze nochmals 5-10 Minuten köcheln. Schneide währenddessen den Tofu in Würfel und brate ihn mit etwas Öl in der Pfanne knusprig und goldbraun an.

Serviere den Wirsingeintopf mit dem gebratenen Räuchertofu und garniere alles mit frischer Petersilie.

