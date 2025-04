Dieser Nudelauflauf kombiniert Pulled Chicken mit Pasta

Dieser BBQ-Hähnchen-Nudelauflauf vereint alles, was ein solides Wohlfühlgericht braucht. Damit ist er nicht nur ein leckeres Ofengericht, sondern schon fast so etwas wie eine Umarmung auf einem Teller. Denn was gibt es an Pulled Chicken, Nudelauflauf und Käse nicht zu lieben?

So machst du BBQ-Hähnchen-Nudelauflauf

Pulled Chicken ist ein Klassiker aus der US-amerikanischen Küche, der seit einiger Zeit auch hierzulande Wellen in der kulinarischen Landschaft schlägt. Dabei handelt es sich um Hähnchenfleisch, das gegart und dann in Streifen gezogen wird. Vermischt mit einer Barbecue-Soße, ist es ein absoluter Hit und auf Burgern oder zu Reis-Bowls beliebt. Wir vermischen das Fleisch mit Nudeln und schieben es mit ordentlich Käse in den Ofen, um einen BBQ-Hähnchen-Nudelauflauf daraus zuzubereiten.

Die Zubereitung ist nicht schwer. Am besten ist es, wenn du gegartes Huhn oder sogar Pulled Chicken vom Vortag übrig hast. Ist das nicht der Fall, koche einfach einige Stücke Hähnchenbrust in einer würzigen Brühe mit Lorbeerblättern, Wacholderbeeren und Salz vor. Gieße die Hühnerbrühe danach nicht weg, sondern verwende sie für die Soße deines BBQ-Hähnchen-Nudelauflaufs!

Ziehe das gekochte Huhn auseinander und mische es mit einer klebrig-würzigen Barbecue-Soße. Hier ist es dir selbst überlassen, ob du eine gekaufte oder selbstgemachte, scharfe oder milde Soße verwendest. Vermische das Fleisch dann mit al dente gekochten Nudeln – kurze Sorten wie Rigatoni, Farfalle oder Penne machen sich hier besonders gut, weil sie viel Soße aufnehmen. Mische eine Soße aus Sauerrahm, Hühnerbrühe und Gewürzen an und gieße sie über den Auflauf. Nun braucht es nur noch Käse und davon nicht zu wenig. Cheddar macht sich besonders gut, denn der ist schön würzig und schmilzt perfekt.

Nach 25 Minuten im Ofen steht der Auflauf dampfend und verführerisch duftend vor dir. Zeit, sich eine Gael zu schnappen und los zu futtern! Das Rezept ist etwas für die ganze Familie und es wird vermutlich keine Reste geben. Falls doch, schmeckt der BBQ-Hähnchen-Nudelauflauf auch am nächsten Tag noch gut – aufgewärmt im Ofen oder in der Mikrowelle.

BBQ-Hähnchen-Nudelauflauf Nele 3.85 ( 13 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 300 g kurze Nudeln nach Wahl

2 Hähnchenbrustfilets ca. 300–400 g

2 Lorbeerblätter

3-4 Wacholderbeeren

Salz

150 ml BBQ-Soße gibt es zum Beispiel online 🛒

150 ml Sauerrahm

1 TL Paprikapulver

1 Prise Knoblauchpulver

Pfeffer nach Geschmack

Öl zum Einfetten

150 g geriebener Cheddar Zubereitung Koche die Nudeln in reichlich Salzwasser al dente, gieße sie ab und stelle sie beiseite.

Gare die Hähnchenbrust in Wasser mit Lorbeer, Wacholderbeeren und einer guten Prise Salz für etwa 15–20 Minuten. Nimm sie heraus und zupfe das Fleisch mit zwei Gabeln in feine Streifen. Hebe die Brühe auf.

Mische das gezupfte Hähnchen mit der BBQ-Soße.

Rühre eine Soße aus etwa 200 ml der Hühnerbrühe, Sauerrahm, Paprikapulver, Knoblauch, Salz und Pfeffer an.

Heize den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor.

Fette eine Auflaufform ein. Vermische Huhn, Nudeln und Soße und fülle die Mischung ein. Bestreue den Auflauf mit Käse.

Backe den Auflauf etwa 25 Minuten, bis der Käse zerlaufen ist.

