Neben Hoppelpoppel, Kalter Hund und Räuberfleisch gab es in der ehemaligen DDR noch viele andere lustig klingende Gerichte. Eines davon ist die Beamtenstippe. Der Wortteil stippe kommt vom Wort stippen, was soviel wie eintunken bedeutet. Bei der Beamtenstippe handelt es sich um eine einfache, aber leckere Soße aus Hackfleisch und einigen Gewürzen, die mit Kartoffeln oder Kartoffelbrei serviert wird.

Beamtenstippe: deftige Hausmannskost

Die Beamtenstippe hat ihren Namen daher, dass sie früher wegen ihrer schnellen und unkomplizierten Zubereitung bei den Beamten beliebt war – denn die hatten ja angeblich immer so viel zu tun. Sie wurde damals häufig aus Speiseresten zubereitet. Weitere Namen für die Soße sind Lehrerstippe oder Schneiderstippe.

So speziell die Namen vieler DDR-Gerichte auch klingen, so einfach sind sie zuzubereiten. Für die Beamtenstippe wird Hackfleisch mit Zwiebeln und Speck in einer Pfanne angebraten und anschließend mit Rinderfond aufgegossen. Dann kommen noch in paar Gewürze dazu und schon ist die fleischige Soße fertig. Das geht doch wirklich fix und einfach, oder?

Wir sind große Fans von DDR-Rezepten. Deshalb möchten wir dir auch die folgenden Gerichte ans Herz legen. Probiere das einfache Rezept für Hoppelpoppel gleich aus. Zum Nachtisch kannst du Eierschecke oder Kalter Hund servieren.

Wie bei allen Rezepten gibt es auch bei der Beamtenstippe regionale Unterschiede. Bei einigen Rezepten wird Gurkenbrühe zur Soße gegeben, andere garniere sie später nur mit ein paar Gewürzgurken.

Die Beamtenstippe ist ein echter Klassiker, der nicht nur schnelle Rettung verspricht, wenn der Bauch knurrt, sondern auch das Potenzial hat, zu deinem neuen Lieblingsgericht zu werden.