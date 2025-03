Béchamel-Kartoffeln: Köstlicher kann eine Beilage nicht sein

Trotz zahlreicher Wahlmöglichkeiten ist die Kartoffel noch immer die Lieblingsbeilage der Deutschen. Knapp 63 Kilogramm isst jeder von uns pro Jahr. Da werden sicher das eine oder andere Mal auch Béchamel-Kartoffeln dabei sein. Die mit einer cremigen Béchamelsoße und Käse überbackenen Kartoffeln sind aber auch zu gut und schmecken nicht nur als Beilage.

So bereitest du Béchamel-Kartoffeln zu

Du suchst nach einer raffinierten Kartoffel-Beilage abseits von Kartoffelpüree, Pommes frites und Co.? Dann solltest du unbedingt Béchamel-Kartoffeln probieren. Leckere Kartoffeln in einer cremigen Soße und das Ganze noch mit Käse überbacken: Wenn das nicht unwiderstehlich klingt, dann weiß ich auch nicht.

Was die Béchamel-Kartoffeln so besonders macht, ist natürlich die Soße. Diese besteht aus Milch, Butter und Mehl, durch die sie ihre cremige Konsistenz bekommt sowie Muskatnuss und frisch gemahlenem Pfeffer für ihr typisches Aroma. Die Soße, die ihren Ursprung in der französischen Küche hat, erfreut sich aber auch bei uns großer Beliebtheit. Ein leckerer Beweis: Béchamel-Kartoffeln.

Dafür schneidest du die Kartoffeln zuerst klein (in Scheiben, Würfel oder Stücke) und garst sie in Salzwasser vor. Währenddessen kannst du die Béchamelsoße zubereiten. Dafür schmilzt du Butter in einer Pfanne oder einem Topf, gibst Mehl hinzu, lässt es unter Rühren kurz mit anschwitzen und verrührst es mit der Butter. Gieße nach und nach die Milch dazu. Vergiss dabei nicht zu rühren. Hast du eine glatte Soße, schmeckst du sie mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss ab.

Die vorgegarten Kartoffeln füllst du in eine mit Butter ausgestrichene Auflaufform 🛒, gießt die Soße darüber und streust noch den geriebenen Käse darauf. Dann geht es ab in den Ofen zum Überbacken. Färbt sich die Oberfläche goldbraun, kannst du die Kartoffeln mit frischer Petersilie bestreut servieren. Sie schmecken perfekt zu Fischgerichten oder gegrilltem Fleisch. Zusammen mit einem frischen Salat sind sie aber auch eine tolle Hauptmahlzeit, die ohne großen Aufwand zubereitet ist.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Wer nicht genug von Béchamelsoße bekommen kann, der sollte auch mal diese Gerichte probieren. Wie wäre es mit einer Kürbispizza mit Béchamelsoße oder einem überbackenem Béchamel-Hühnchen? Für den schnellen Hunger sind diese Béchamel-Nudeln perfekt.