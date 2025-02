Köstlicher Beeren-Crumble: Heute gibt’s Nachtisch zum Frühstück

Ja, ganz richtig gelesen. Was könnte an einem gemütlichen Wochenende besser zu einem entspannten Tagesstart passen, als ein köstlicher Beeren-Crumble zu einer guten Tasse Kaffee? Dieser frisch gebackene Mix aus saftig, fruchtigen Beeren und süßen Streuseln ist der Star auf dem Frühstückstisch.

Dieser Beeren-Crumble verzaubert am Morgen deine gesamte Wohnung

Ganz egal, ob „Team deftiges Frühstück“ oder „Team süßes Frühstück“ – dieser himmlische Beeren-Crumble gewinnt auf beiden Seiten Fans. Mit unserer fruchtig süßen Mischung beginnt dein Morgen ohne Frage mit einem Highlight, das alle Sinne verwöhnt.

Die Beeren sorgen für eine köstliche Frische, die Streusel werden dank der Haselnüsse schön knusprig. Dieser süße Traum direkt aus der Auflaufform ist einfach ein Genuss am Morgen. Er ist ohne große Mühe vorbereitet und verzaubert deine Wohnung bereits mit einem wohlig duftenden Aroma, während er im Ofen fertig backt. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass nach dem Frühstück etwas übrig bleiben sollte, hast du außerdem direkt etwas, das du zum Nachmittagskaffee anrichten kannst.

Die Zubereitung könnte kaum einfacher sein. Suche dir zunächst deine liebsten Beeren aus dem Tiefkühlregal. Du kannst zu einem fertigen Mix greifen oder dir aus verschiedenen Beeren deinen eigenen zusammenstellen.

Gib sie mit etwas Zucker, Vanillezucker, Zimt und Speisestärke in eine Auflaufform 🛒 und taue sie anschließend im Ofen auf. Währenddessen kannst du aus den restlichen Zutaten die Streusel vorbereiten. Verteile diese, sobald die Beeren aufgetaut sind, gleichmäßig in der Auflaufform und backe den Beeren-Crumble fertig, bis er goldbraun ist. Genieße, wie sich der Duft in der Wohnung verbreitet und lass es dir schmecken!

Beeren-Crumble Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 600 g Beeren TK, z.B. Himbeeren, Heidelbeeren, Johannisbeeren, Brombeeren

120 g brauner Rohrzucker

1 Pck. Vanillezucker

1 TL Zimt

1 EL Speisestärke

90 g Weizenvollkornmehl

50 g Haselnüsse gemahlen

30 g Haselnüsse gehackt

1 Prise Salz

80 g Margarine Zubereitung Heize den Ofen auf 180 °C Umluft (200 °C Ober-/Unterhitze) vor. Vermische die Beeren in einer Auflaufform mit 40 g Zucker, Vanillezucker, Zimt und Speisestärke. Stelle sie in den Ofen und lass sie für etwa 15 Minuten auftauen.

Vermenge derweil für den Teig Mehl, 80 g Zucker, gemahlene und gehackte Haselnüsse, Salz und Margarine zu Streuseln.

Gib die Streusel über die Beeren und backe alles für etwa 30 Minuten im vorgeheizten Ofen goldbraun.

