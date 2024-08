Bier-Cheddar-Dip: ein Highlight für alle, die Bier und Käse lieben

Den ersten Freitag im August bitte einmal fett im Kalender anstreichen. Dann nämlich feiern wir den Internationalen Tag des Bieres! Das ist zwar kein offizieller Feiertag, aber trotzdem ein schöner Anlass, um mal wieder ein kühles Bier zu genießen. Wir nehmen das Getränk und bereiten daraus einen Bier-Cheddar-Dip zu.

Wir feiern den internationalen Tag des Bieres mit einem würzigen Bier-Cheddar-Dip

Bier muss nicht immer nur getrunken werden. Du kannst auch jede Menge leckere Gerichte daraus zubereiten. Wie diesen Bier-Cheddar-Dip zum Beispiel. Die Kombination aus würzigem Cheddar und der leicht bitteren Biernote harmonisiert wunderbar und schmeckt vor allem zu Brot und herzhaften Gerichten. Beim nächsten BBQ darf der Dip ebenfalls nicht fehlen. Probier ihn unbedingt aus. Die Zubereitung dauert maximal eine halbe Stunde.

Wir servieren knusprige Baconstücke als Topping zum Dip. Brate diese zuerst in etwas Öl in einer Pfanne an, lass sie auskühlen und schneide sie anschließend in kleine Stücke.

Danach geht es auch schon an den Dip. Erledige den anstrengenden Teil der Arbeit zuerst und reibe den Cheddar klein. Setze dann eine Mehlschwitze an, indem du Butter in einem Topf schmilzt und mit Mehl glatt rührst. Füge klein geschnittenen Knoblauch hinzu und lass alles für drei Minuten unter Rühren köcheln. Lösche nun mit dem Bier ab und rühre weiter, damit keine Klumpen entstehen. Gieße als Nächstes die Milch hinzu, verrühre alles gut miteinander.

Zum Schluss rührst du den geriebenen Käse unter. Der sollte sich mit der Flüssigkeit im Topf verbinden. Fehlt noch die Würze. Für Geschmack sorgen etwas Worcestershire-Soße, Salz, Pfeffer und geräuchertes Paprikapulver. Das sorgt im Dip für eine rauchige Note. Magst du das nicht, kannst du das Gewürz auch einfach weglassen. Serviere den Dip mit dem Bacon, Chiliflocken und gehackter Petersilie.

Du magst Bier als Zutat? Probiere auch unsere anderen Bier-Rezepte aus. Ein leckerer Snack sind zum Beispiel diese Garnelen in Bierteig. Deftig wird es mit belgischem Biergulasch und ein selbstgebackenes Bierbrot ist die perfekte Beilage zu unserem Dip.