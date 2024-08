Nur 10 Minuten Zeit für Lunch? Dann mache dieses Rezept!

Im Homeoffice ist es manchmal schwierig, seine Mittagspause zu planen. Neben Telefonaten und Videokonferenzen bleiben oft nur wenige Minuten, um sich ein schnelles Mittagessen zuzubereiten. Schließlich will man auch in Ruhe essen können und nicht alles in einem Bissen herunterschlingen. Aber schmecken soll es trotzdem. Was kann man da machen? Zum Beispiel einen Big-Mac-Taco! Hier ist das einfache Blitzrezept.

Big-Mac-Taco: blitzschnelles Pfannengericht mit nur 6 Zutaten

Klar, man könnte in der Mittagspause auch eben zu einer bekannten Burgerkette laufen und sich dort ein Menü bestellen. Aber nicht alle haben diese in der Nähe, und so ganz gesund ist das ebenfalls nicht. Dann doch lieber selber machen! Unser Big-Mac-Taco schmeckt viel besser als von der Fastfood-Kette und ist sogar noch schneller fertig.

Alles, was du brauchst, sind ein Wrap, Hackfleisch (oder eine pflanzliche Alternative), Käsescheiben, Gewürzgurken, Eisbergsalat und fertige Burgersoße. Beginne damit, das Hackfleisch auf dem Wrap zu verstreichen. Würze es mit etwas Salz und Pfeffer und brate es mit der Fleischseite nach unten in einer Pfanne an. Ist es gar, drehst du die Pfanne um und belegst das Fleisch mit dem Käse. Nun heißt es Deckel drauf und warten, bis der Käse zerlaufen ist. Dann kannst du den Big-Mac-Taco mit Gürkchen, Salat und Burgersoße garnieren und schon genießen. Schneller geht es kaum!

Tipp: Burgersoße kannst du fertig kaufen, aber auch schnell selbst zusammenrühren. Vermische dafür Ketchup, Mayonnaise und je einen Klecks Barbecue-Soße und Senf. Hier gibt es keine genauen Angaben: Solange die Farbe der Soße am Ende hellrosa ist und der Geschmack dich überzeugt, hast du alles richtig gemacht!

So einfach kann Homeoffice-Küche gehen! Im Handumdrehen hast du mit unserem Big-Mac-Taco ein köstliches Gericht auf dem Tisch, das nicht nur satt, sondern auch glücklich macht.

