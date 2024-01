Neben Äpfel haben auch Birnen im Winter Hochsaison und sind in vielen Sorten im Supermarkt erhältlich. Manchmal verpasst man allerdings den Punkt, sie zu essen, und sie werden braun und schon leicht matschig. Auch wenn sie dann nicht mehr so frisch aussehen, sind sie noch viel zu schade zum Wegwerfen. Was macht man da am besten? Ganz genau: Man zaubert einen leckeren Birnenauflauf aus ihnen!

Unser Rezept für den perfekten Birnenauflauf

Für den Birnenauflauf benötigst du nur wenige Zutaten, die du oft sogar schon zu Hause hast. Allen voran Grieß und eben Birnen. Du kannst den Birnenauflauf wie wir in kleinen Schälchen servieren oder aber eine große Auflaufform benutzen. Das Ergebnis ist gleich lecker.

Birnen schmecken aber nicht nur süß und aromatisch, sondern sind auch echte Vitaminbomben. Sie stecken außerdem voller Ballaststoffe, die die Verdauung ankurbeln. Sogar die alten Römer wussten die Birne wegen ihrer Heilkraft zu schätzen – und wer sind wir, ihnen zu widersprechen?

Der Birnenauflauf ist eine geniale Möglichkeit, reife Birnen zu verarbeiten, bevor sie schlecht werden. Er schmeckt wunderbar als Dessert oder auch als Kuchenersatz am Sonntag oder einfach als süßer Snack zwischendurch.

Wahre Naschkatzen können dem Birnenauflauf noch eine knusprige Streuselkruste verpassen oder ihn mit einer Kugel Vanilleeis verfeinern. Deiner Fantasie sind quasi keine Grenzen gesetzt.

Auch in diesen Rezepten ist die Birne der Star. Probiere unser Quinoa-Porridge mit gebackenen Birnen gleich aus. Du kannst dir aber auch das saftige Birnenbrot oder die Blätterteig-Birnentarte backen. Wir finden alle Rezepte einfach nur klasse!

Einmal im Ofen, duftet deine Küche herrlich nach Zimt und Birnen. Worauf wartest du also noch? Genieße noch heute unseren feinen Birnenauflauf.