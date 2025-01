Gefüllter Blätterteig-Bonbon: veganes Verwöhn-Frühstück

Dir fehlt bei deinem Frühstück manchmal der Pepp? Dann solltest du dir unser Rezept für einen mit Porridge gefüllten Blätterteig-Bonbon nicht entgehen lassen. Knuspriger Teig und eine süße Füllung – besser kann man einfach nicht in den Tag starten.

Frühstück deluxe: Blätterteig-Bonbon

Wenn einen morgens in aller Früh der Wecker aus den schönsten Träumen reißt, dann hat man sich das beste Frühstück verdient, dass man sich vorstellen kann. Einfach nur belegte Brötchen oder ein Frühstücksbrei reichen da nicht aus. Da darf es schon etwas mehr sein, wie diesen gefüllten Blätterteig-Bonbon. Beim Anschneiden stößt du auf einen warmen Porridge aus Haferflocken, Zimt und Nüssen, den wir noch mit dunkler Schokolade und fruchtigen Himbeeren verfeinern. Läuft dir bereits beim Lesen das Wasser im Mund zusammen? Dann mach dich gleich an die Arbeit und bereite nach unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung den gefüllten Blätterteig-Bonbon zu.

Neben den Zutaten für den Porridge brauchst du noch frischen (veganen) Blätterteig aus dem Kühlregal und Aprikosenmarmelade. Dann kann es losgehen. Bereite zuerst die Füllung zu, indem du Haferflocken mit Leinsamen und Pflanzenmilch vermischt. Wir geben für noch mehr Geschmack etwas Zimt, Ahornsirup und ein paar Lieblingsnüsse dazu. Zum Schluss kommen vorsichtig die Himbeeren unter die Mischung. Du kannst hier sowohl frische als auch tiefgefrorene Früchte verwenden. Achte aber darauf, die TK-Himbeeren vor dem Verarbeiten aufzutauen und gut abtropfen zu lassen.

Breite danach den Blätterteig auf einem Backblech mit Backpapier oder Dauerbackmatte 🛒 aus und gib die Hälfte von Porridge in die Mitte. Streue gehackte Schokolade darüber und verteile dann das restliche Porridge darauf. Nun rollst du den Blätterteig zusammen, sodass die Füllung bedeckt ist und drehst die überstehenden Seiten gegensätzlich ein. Schneide noch die Ränder wie im Video ein und bestreiche den XXL-Blätterteig-Bonbon mit Aprikosenmarmelade. Dann geht’s für rund 30 Minuten ab in den Ofen zum Backen. Damit die Wartezeit für dich bis zum Frühstück nicht zu lang ist, kannst du in der Zwischenzeit schon mal Kaffee oder Tee kochen und den Tisch decken.

Für alle, die gern etwas Besonders zum Frühstück mögen, haben wir noch mehr abwechslungsreiche Rezepte. Wie wäre es mit panierten Toaströllchen, Haferflocken-Muffins mit Blaubeeren oder schottischen Käsebrötchen?

180 g Haferflocken

2 EL Leinsamen geschrotet

Nüsse optional

Zimt optional

380 ml Soja- oder Hafermilch

70 ml Ahornsirup optional

80 g Himbeeren

100 g Zartbitter-Schokolade

1 Rolle Blätterteig

1 EL Aprikosenmarmelade Zubereitung Heize den Backofen auf 190 °C Ober- und Unterhitze vor. Lege ein Backblech mit Backpapier aus.

Mische die Haferflocken mit den Leinsamen und optional den Nüssen und dem Zimt. Füge Pflanzenmilch sowie nach Geschmack Ahornsirup hinzu und vermenge alles gut miteinander. Hebe anschließend vorsichtig die Himbeeren unter.

Rolle den Blätterteig aus und brich die Schokolade in Stücke. Verteile mittig die Hälfte vom Porridge darauf und verteile die Schokoladenstücke darauf. Gib das restliche Porridge obendrauf und rolle den Blätterteig auf.

Drehe die überstehenden Seiten gegensätzlich ein und schneide die Ränder ein.

Bestreiche den Blätterteig mit Aprikosenmarmelade und backe den Blätterteig-Bonbon für 30 Minuten goldbraun.

