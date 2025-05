Spargelgenuss im Handumdrehen: mit Blätterteig-Spargeltaschen aus dem Airfryer

Der Frühling zeigt sich in Bestform – und damit bringt er eine Fülle an Obst und Gemüse mit sich. Der Star darunter ist, vor allem in Deutschland, natürlich jedes Jahr wieder: Spargel. Mit diesen Blätterteig-Spargeltaschen aus dem Airfryer zauberst du dir in kürzester Zeit einen herrlichen Snack, den du vielseitig einsetzen kannst.

Blätterteig-Spargeltaschen aus dem Airfryer: schnell und einfach

Da du für dieses Rezept auf Blätterteig aus dem Kühlregal sowie grünen Spargel zurückgreifst und alles in der Heißluftfritteuse zubereitest, sind die Blätterteig-Spargeltaschen im Handumdrehen fertig. Ganz egal, ob als Vorspeise, als Snack für zwischendurch oder eingepackt und unterwegs: diese Köstlichkeiten machen einfach glücklich.

Der Star hierbei ist natürlich der grüne Spargel. Grün ist er, weil er, anders als sein weißer Verwandter, an der Oberfläche wächst. Dadurch bildet er den grünen Farbstoff Chlorophyll. Das bringt nicht nur Farbe in die Taschen, sondern versorgt dich auch mit einer Extraportion Vitamine. Grüner Spargel hat mehr Folsäure, Vitamin C und B-Vitamine als weißer Spargel.

Gerade in Deutschland wird der weiße Spargel stark dem Grünen gegenüber bevorzugt. Im internationalen Vergleich zeigt sich aber, dass die grüne Variante deutlich beliebter ist. Immerhin ist er nicht nur gesünder, sondern auch einfacher in der Zubereitung. Grüner Spargel muss meist nur gut gewaschen und nicht geschält werden. Nur die holzigen Enden entfernen und das war es schon.

In Verbindung mit knusprig-buttrigem Blätterteig, würzigem Schinken und zart geschmolzenem Käse kommen hier nur köstliche Zutaten zum Einsatz. Da du die Blätterteig-Spargeltaschen einfach im Airfryer machst, sind sie schnell fertig gebacken und können sofort genossen werden.

Bei Leckerschmecker bist du für die Spargelsaison bestens versorgt! Von überbackenem Spargel mit Schinken, über Spargel-Lasagne, bis hin zu Spargel mit Burrata und frittiertem Salbei – hier wirst du garantiert glücklich. Für noch mehr Inspiration kannst du dich rund um die Uhr an unseren Koch-Bot wenden.

Blätterteig-Spargeltaschen aus dem Airfryer Dominique 4.22 ( 14 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 6 Stück Kochutensilien z.B. online hier 🛒 1 Airfryer Zutaten 1x 2x 3x 500 g grüner Spargel

1 Pck. Blätterteig aus dem Kühlregal

6 Scheiben Gouda oder anderer Scheibenkäse nach Wahl

6 Scheiben Schinken

100 g Frischkäse

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 Ei Größe M Zubereitung Wasche den Spargel gründlich und schneide die holzigen Enden ab. Schneide ihn anschließend in etwa 5 cm große Stücke.

Breite den Blätterteig auf einem Backpapier aus. Schneide ihn mit einem scharfen Messer in 6 gleichmäßige Quadrate.

Lege je eine Scheibe Käse und Schinken auf die Quadrate. Verteile 1-2 EL Frischkäse in der Mitte und platziere ein paar Stücke Spargel darauf. Streue etwas Salz und Pfeffer darüber.

Falte die Ecken der Blätterteigquadrate mittig zusammen, sodass eine kleine Tasche entsteht.

Trenne das Ei und verquirle das Eigelb. Bestreiche die Taschen damit.

Gib sie in die Heißluftfritteuse und backe sie für 8-10 Minuten bei 200 °C.

