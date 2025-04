Spargel mit Burrata und frittiertem Salbei: Spargelliebe auf Italienisch

Die Zutaten in diesem Rezept machen deinen grünen Spargel mit Burrata zu einem sehr runden Gericht voller Aromen und verschiedener Texturen. Der Spargel bringt sorgt für die zarte, frische Komponente, Burrata für die cremige Textur, Panagratto und frittierter Salbei für etwas Knusprigkeit. Mit den letzten beiden lässt sich auch so manch anderes Gericht verfeinern.

Grüner Spargel mit Burrata: eine Geschmackssymphonie

Spargel, Burrata, frittierter Salbei. So weit, so lecker. Aber was ist Panagratto? Ich sag’s dir: Eine knusprige Köstlichkeit, mit der du alle möglichen Gerichte auf die nächste Stufe der Geschmacksleiter heben kannst. Gemacht wird Panagratto aus geriebenem, trocknem Brot, das kräftig gewürzt und mit viel Olivenöl zubereitet wird. Es gibt deinem Spargelgericht den nötigen Crunch.

Burrata ist für mich eine der besten Käsesorten überhaupt. Im Gegensatz zum herkömmlichen Mozzarella schmeckt der Frischkäse aus Kuhmilch intensiv und ist unglaublich cremig. Er wird traditionell von Hand mit Rahm und Mozzarellafäden gefüllt, sodass er einen flüssigen Kern hat.

Über frittierten Salbei müssen wir aber nochmal reden. Überhaupt wird gar nicht genug darüber gesprochen. Schon allein die Zubereitung ist ein Erlebnis, weil deine ganze Küche herrlich nach Butter und Salbei duftet. Die knusprig frittierten Blätter erinnern an kleine Chips und schmecken wirklich unbeschreiblich gut. Der Salbeigeschmack ist nicht so stark wie bei frischen Blättern, daher kannst du ruhig eine Handvoll davon pro Person einplanen.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Frittierter Salbei passt nicht nur zu grünem Spargel mit Burrata, sondern auch zu Kartoffelgerichten und Gemüsesuppen. Probiere dazu doch unsere Bratkartoffeln mit Rucola und Knoblauch oder die Ribollita, die toskanische Bauernsuppe. Und das Panagratto passt auch super zu unserem Blitzrezept für Pasta al Limone.