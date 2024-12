Beeindruckend und trotzdem einfach: ein leckerer Blätterteig-Tannenbaum!

Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie schön sind deine Blätter…teig? Das funktioniert als Lied nicht ganz, als Rezept dafür umso mehr. Denn dieser Blätterteig-Tannenbaum ist herrlich simpel und stressfrei zubereitet. Zwei Adjektive, die normalerweise nicht mit festlichen Weihnachtsgerichten verbunden werden. Doch hier treffen sie zu, ohne das Wichtigste außer Acht zu lassen: Lecker! Darin werden sich alle deine Weihnachtsgäste einig sein.

Rezept für einen Blätterteig-Tannenbaum

Die Zubereitung deines Blätterteig-Tannenbaums ist kinderleicht! Rolle zunächst die erste Blätterteigplatte auf deinem Backpapier oder einer Dauerbackmatte 🛒 aus und bestreiche sie gleichmäßig mit grünem Pesto. Das Pesto ist nicht nur lecker, sondern verleiht deinem Baum auch einen schönen Farbtupfer. Darüber streust du eine Schicht geriebenen Käse – Gouda oder Emmentaler zum Beispiel.

Die zweite Blätterteigrolle legst du darauf. Jetzt beginnt der kreative Part: Schneide die Form eines dreieckigen Tannenbaums aus. Aus den übrigen Teigresten kannst du zum Beispiel kleine Sterne oder andere festliche Formen ausstechen. Der Baum erhält seine „Äste“ durch seitliche Einschnitte entlang der Dreiecksform. Aber Achtung: Die Mitte des Baumes bleibt unversehrt. Nun drehst du die Äste vorsichtig zu Spiralen, was für eine schöne Optik sorgt.

Dein Blätterteig-Tannenbaum braucht natürlich Deko! Schneide dafür einige Kirschtomaten in Scheiben und verteile sie dekorativ auf den Ästen. So wirken sie wie kleine Christbaumkugeln. Wer mag, kann auch etwas Sesam darüberstreuen. Zum Schluss bestreichst du alles mit einer Mischung aus Eigelb und Milch – so wird dein Baum beim Backen goldbraun und unwiderstehlich knusprig. Nach nur 20 Minuten kannst du dich mit deinen Weihnachtsgästen über den Blätterteig-Tannenbaum hermachen.

Diese Blätterteigsterne mit Brie und Cranberrys sind ebenfalls schnell zubereitet und ein Hit auf dem Weihnachtstisch. Wenn’s was Süßes sein darf, dann probiere diese Zimt-Schweineohren aus Blätterteig. Und ein paar Feta-Blätterteig-Schnecken wären auch eine gute Idee zu Silvester.

Blätterteig-Tannenbaum Ann-Katrin keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 5 Zutaten 1x 2x 3x 2 Rollen Blätterteig aus dem Kühlregal

4–5 EL grünes Pesto

100 g geriebener Käse z. B. Gouda oder Emmentaler

8–10 Kirschtomaten

ein paar Kürbiskerne

etwas Sesam

1 Eigelb

1 EL Milch

etwas Salz und Pfeffer Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor und lege ein Backblech mit Backpapier aus.

Rolle die erste Blätterteigrolle auf dem Backpapier aus. Bestreiche sie gleichmäßig mit grünem Pesto und streue den geriebenen Käse darüber.

Lege die zweite Blätterteigrolle auf die erste. Schneide die Form eines Tannenbaums aus (eine große Dreiecksform mit einem Stamm am unteren Ende). Aus dem überschüssigen Teig kannst für andere Formen wie Sterne ausstechen.

Schneide an den Seiten des Dreiecks waagerecht „Zweige“, etwa 1,5 cm breit, aber lass die Mitte des Baums intakt. Drehe die Zweige vorsichtig ein, sodass eine Spirale entsteht.

Schneide die Kirschtomaten in Scheiben und verteile sie dekorativ auf dem Baum. Streue Kürbiskerne und, falls gewünscht, Sesam darüber.

Verquirle das Eigelb mit Milch und bestreiche den Baum damit, damit er eine goldbraune Farbe bekommt. Würze nach Belieben mit etwas Salz und Pfeffer.

Schiebe den Tannenbaum in den vorgeheizten Ofen und backe ihn ca. 20 Minuten, bis er goldbraun und knusprig ist.

