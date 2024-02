Floraler Hingucker: Blätterteig-Zimtschnecken mit Vanillecreme als essbare Blume

Ganz klassisch bereitet man Zimtschnecken natürlich mit Hefeteig zu. Wenn du aber gerne etwas unkomplizierter und vor allem schneller in der Küche unterwegs bist, solltest du ernsthaft fertigen Blätterteig dafür in Betracht ziehen. Damit kannst du ganz einfach großartige Backwerke herstellen, nach denen sich diene Gäste die Finger lecken werden. Wie großartig man Blätterteig-Zimtschnecken mit Vanillecreme in Szene setzen kann, zeigt dir folgendes Rezept.

Blätterteig-Zimtschnecken mit Vanillecreme im floralen Design

Verpasse Blätterteig-Zimtschnecken einen ganz besonderen Look, indem du sie als XXL-Blume drapierst. Mit der gewissen Roll- und Schneide-Technik ist es super einfach, auf den ersten Blick ganz normale Zimtschnecken außergewöhnlich zu präsentieren.

Wir bereiten aus sechs fertigen Blätterteigen zwei essbare XXL-Blumen zu, die durch Vanillecreme und Nutella zu einem unvergesslichen Schlemmer-Erlebnis werden. Du brauchst keine außergewöhnlichen Koch- oder Backfähigkeiten. Halte dich einfach genau an unsere Anweisungen, und du kannst deinen Gästen, deiner Familie oder deinen Freunden mit unseren Blätterteig-Zimtschnecken mit Vanillecreme ein Zimtschnecken-Erlebnis der Extraklasse bieten.

Hättest du gedacht, dass man Blätterteig-Zimtschnecken mit Vanillecreme so schön in Szene setzen kann? Eines solltest du dabei nämlich nie vergessen: Das Auge isst immer mit. Und mit so einem außergewöhnlich hübschen Hingucker macht das Naschen gleich doppelt Spaß. Viel Spaß beim Ausprobieren!

Auf unserer Seite findest du noch mehr Rezeptideen mit Blätterteig-Zimtschnecken. Probiere auch unseren saftigen Birnenkuchen mit Zimtschnecken-Decke und den Zimtschnecken-Apfelkuchen. Auch die Bananen-Zimtschnecken sind der Hammer!