Als Erstes wird der Hefeteig zubereitet. Häufele das Mehl auf deine Arbeitsfläche und forme in der Mitte eine Kuhle. In diese gibst du Salz, Zucker, weiche Butter und Eier. Löse dann die Hefe in der Milch auf und gib das Gemisch zu den restlichen Zutaten. Verknete alles kräftig mit deinen Händen. Es ist wichtig, dass der Teig lange geknetet wird, damit er elastisch wird. Lasse den Teig dann abgedeckt 1 bis 1 1/2 Stunden gehen. Sein Volumen sollte sich dann etwa verdoppelt haben.

Gib den Teig dann auf die Arbeitsfläche und knete ihn nochmals kräftig durch. Forme den Teig zu einem Quadrat (ca. 30 x 30 cm). Stelle den Teig danach für 2 Stunden in den Kühlschrank.

Jetzt wird die Ziehbutter hergestellt. Gib Mehl zur weichen Butter und fülle das Gemisch in den 6-l-Gefrierbeutel um. Verteile die Masse so, dass ca. 5 cm des Beutels nicht gefüllt sind. Lege den Beutel dann erst einmal in den Kühlschrank.

Nimm nun den Hefeteig wieder aus dem Kühlschrank und rolle ihn mit etwas Mehl auf der Arbeitsfläche zu einem Rechteck aus (60 x 30 cm).

Wenn die Butter aus dem Gefrierbeutel auf 15 Grad abgekühlt ist, nimm sie aus dem Kühlschrank und lege sie auf eine Hälfte der Fläche des Teig-Rechtecks. Klappe den Teig zu und rolle ihn dann mit einem Nudelholz vorsichtig und gleichmäßig längs aus.

Klappe dann beide Außenseiten des Teigs zur Mitte hin um und drücke den Teig gut an. Schlage das Teigpaket in Frischhaltefolie ein und lege es wieder für 45 Minuten in den Kühlschrank.

Wenn du die Ganache selber machen willst, pass jetzt auf: Erwärme Sahne und gieße sie über die Kuvertüre. Verrühre alles so lange miteinander, bis eine homogene Masse entstanden ist. Gieße die Ganache in eine mit Folie ausgelegte Form (ähnlich einer Tafel Schokolade) und bewahre sie für später erst einmal im Kühlschrank auf.

Zurück zum Teig: Rolle ihn entgegen der Faltkante längs aus und verteile etwa eine Handvoll gehackte Haselnüsse und Kakao darauf.

Klappe die beiden Seiten wieder zur Mitte hin ein. Drücke den Teig gut an, wickle ihn in Folie ein und kühle ihn nochmals für 45 Minuten. Dieser ganze Vorgang wird noch 5 Mal wiederholt.

Heize den Ofen auf 200 °C Umluft vor. Rolle den Teig ca. 2 cm dick aus und schneide ihn dann in ca. 2 bis 3 breite Streifen.

Verteile 4-5 Streifen schlangenförmig und durcheinander in einem Topf. Wichtig ist, dass auch Teigstreifen am Rand hochkant in den Topf gelegt werden.

Entweder du nimmst jetzt die selbst hergestellte Ganache oder eben eine gekaufte Tafel Schokolade. Teile die Schokoladentafel in 3 Blöcke (3-mal 8 Stück). Lege die 3 Blöcke aufeinander und wickle einen Teigstreifen drumherum.