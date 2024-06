Blätterteigpizza mit mediterranem Gemüse: Wenn’s mal wieder schnell gehen muss

Wasche und putze das Gemüse und schneide die Zucchini in Scheiben und die Paprika in Streifen. Schäle Zwiebel und Knoblauch und schneide die Zwiebel in mundgerechte Stücke und den Knoblauch in feine Würfel. Schneide die schwarzen Oliven in Scheiben und halbiere die Kirschtomaten.