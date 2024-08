Blätterteigtarte mit Nektarinen: fruchtiges Dessert für den Spätsommer

Diese Blätterteigtarte mit Nektarinen wirst du lieben! Sie hat einen knusprigen Boden aus buttrigem und praktischem Blätterteig und ein Topping aus fruchtigen, süßen und saftigen Nektarinen. Um das Glück perfekt zu machen, kommt eine wunderbare Vanillesoße darüber. Fertig ist ein herrliches Dessert mit maximalem Geschmack und minimalem Aufwand! Hier bleibt kein Krümel übrig.

Blätterteigtarte mit Nektarinen: fruchtiges Dessert

Dass wir Blätterteig lieben, ist kein Geheimnis. Auf unserer Seite findest du eine Vielzahl an Rezepten mit diesem vielseitigen Teig, der sowohl herzhaft als auch süß schmeckt. Es ist immer eine gute Idee, den gekauften Teig aus dem Kühlregal auf Vorrat zu haben. So bist du auf unangekündigten Besuch oder spontanen Hunger bestens vorbereitet. Und die Handhabung ist so einfach: auspacken, ausrollen, fertig!

Natürlich kommt vor dem Backen der Belag obendrauf. Unsere Blätterteigtarte mit Nektarinen kannst du auch mit jedem anderen Obst zubereiten, doch Nektarien haben bis September Hochsaison und bieten sich deshalb an. Und sie sind schlichtweg lecker! Für einen zusätzlichen Farbtupfer streuen wir noch eine Handvoll Blaubeeren über die Nektarinenscheiben. Die sind nicht nur lecker, sondern stecken voller Antioxidantien. Da lässt es sich doch gleich mit einem etwas besseren Gewissen schlemmen.

Bevor du den Teig mit den Nektarinenscheiben belegst, mischst du sie in einer Schüssel mit etwas Zimt und Speisestärke. So bekommt der austretende Saft im Ofen eine sirupähnliche Konsistenz. Die Blätterteigtarte mit Nektarinen schmeckt mit einer Vanillesoße besonders gut. Diese kannst du kaufen oder selbst zubereiten. Wir haben ein einfaches Rezept parat, mit dem du ganz einfach Vanillesoße selbst machen kannst.

