Vanillesoße selbst machen: so einfach und schnell zubereitet!

Vanillesoße selbst zu machen ist genial einfach. Die wenigen Zutaten vermischst du und kochst sie auf. Fertig ist eine Soße, die einfach jedes Dessert besser macht! Das Vanillearoma der „Königin der Gewürze“ zählt zu den beliebtesten der Welt. Wenn du eine echte Vanilleschote verwendest, wird auch deine Vanillesoße so wunderbar warm, aromatisch und vollmundig schmecken.

Vanillesoße selbst machen mit einer echten Vanilleschote

Gourmets und jene, die es werden wollen, verwenden für ihre Vanillesoße eine echte Vanilleschote. Dabei handelt es sich um schwarzbraune, etwa 20 cm lange Schoten, die aus den fermentierten Kapselschoten der gelben Kletterorchidee gewonnen werden. Das Vanillemark hat einen unverwechselbaren Duft und ein köstliches Aroma.

Ursprünglich kommt die Vanille aus Mexiko. Als 1519 die Spanier Mexiko eroberten, kam das teure Gewürz auch nach Europa. Sie war ein Luxusgut, auf das Spanien ein Monopol hatte. Wer die Pflanze illegal ausfuhr, musste sogar mit der Todesstrafe rechnen. Bis heute handelt es sich bei der Vanille um ein Luxusgut, denn sie ist, nach Safran, das zweitteuerste Gewürz der Welt. Das liegt daran, dass der Anbau, die Bestäubung und die Fermentierung der Schoten sehr aufwändig und zeitintensiv sind.

Mit knapp 700 Euro pro Kilo liegt der Preis für Vanilleschoten fast so hoch wie der für Silber! Aber keine Sorge, um Vanillesoße selbst zu machen, musst du kein Vermögen ausgeben. Du brauchst nur eine Schote, und die bekommst du im Supermarkt für etwa drei Euro. Eine kleine Investition, die sich lohnt, wenn du wirklich leckere Vanillesoße selbst machen willst!

Wusstest du, dass der weltweite Bedarf am köstlichen Vanillearoma so hoch ist, dass er nicht gedeckt werden kann? Daher wird ein Großteil aus Chemikalien hergestellt, die wiederum aus fossilen Brennstoffen stammen. Das ist bekanntlich nicht so toll für die Umwelt. Deshalb entwickelten findige Forscher der schottischen Universität Edinburgh ein Verfahren, um aus PET-Flaschen Vanillin herzustellen. Das Verfahren könnte ein vielversprechender Weg sein, Kunststoffabfall sinnvoll zu verwenden.

Aber zurück zu unserem Rezept mit natürlicher Vanille! Du kannst die Vanillesoße selbst machen und anschließend bis zu drei Tage im Kühlschrank aufbewahren. Sie passt zu so vielen Desserts! Probiere sie doch beispielsweise unseren Pfundkuchen oder unseren Aprikosen-Crumble dazu. Unser leckeres Bienenstich-Dessert passt ebenfalls hervorragend!