Besser als Kuchen: Wir backen heute Blaubeer-Hefeschnecken

Zimtschnecken mag wohl jeder. Das süße Kuchengebäck ist besonders in Skandinavien beliebt, aber auch in den USA und bei uns. Passend zum Frühling wandeln wir das Rezept etwas ab und backen heute Blaubeer-Hefeschnecken. Mit ihrem fruchtig-süßen Geschmack sind sie die ideale Wahl für den Nachmittagskaffee oder als Dessert nach einem leichten Mittagessen.

Einfaches Rezept für Blaubeer-Hefeschnecken

Hefeschnecken werden traditionell aus einem süßen Hefeteig hergestellt. Dieser wird ausgerollt, gefüllt und zu einer Rolle geformt. Anschließend wird diese in Scheiben geschnitten, wodurch das charakteristische spiralförmige Muster entsteht. Die so entstandenen Schnecken werden auf ein Backblech gelegt und gebacken, bis sie goldbraun sind. Häufig werden sie mit einem Zuckerguss oder einer Glasur aus Puderzucker überzogen, was ihnen zusätzliche Süße und ein attraktives Aussehen verleiht.

Die Zubereitung des Hefeteigs erfordert zwar etwas Geduld, aber es lohnt sich auf alle Fälle. Die Blaubeer-Hefeschnecken verströmen beim Backen einen verführerischen Duft, der die Vorfreude noch steigert.

Für die Blaubeerfüllung kannst du sowohl frische, tiefgekühlte als auch Blaubeeren aus dem Glas verwenden. Im Frühling und Sommer bekommst du die Früchte aber frisch auf dem Wochenmarkt oder aus dem eigenen Garten. Und seien wir mal ehrlich, dann schmecken die Blaubeer-Hefeschnecken gleich doppelt so gut.

Bestreue die Schnecken vor dem Servieren noch mit Puderzucker und genieße jeden Bissen. Oh, wie lecker sie sind!

Zimtschnecken lassen sich herrlich abwandeln und in verschiedenen Varianten zubereiten. Wir möchten dir auch noch unsere Rezepte für Mohnschnecken aus Hefeteig und die fruchtigen Erdbeer-Zimtschnecken zeigen. Soll es etwas schneller gehen, dann backe unsere Rosinenschnecken aus Blätterteig nach. Bei ihnen entfällt die Gehzeit des Teigs und du kannst sie schon nach einer halben Stunde in den Ofen schieben.