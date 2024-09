Blaubeer-Zimtschnecken: Der süße Klassiker bekommt eine fruchtige Füllung

Zimtschnecken – allein das Wort lässt uns das Wasser im Mund zusammenlaufen. Ob als süße Frühstücksoption oder als Snack zwischendurch, diese leckeren Hefeteilchen haben weltweit viele Anhänger. Doch was passiert, wenn man den Klassiker mit saftigen Blaubeeren kombiniert? Heraus kommen Blaubeer-Zimtschnecken – die perfekte Mischung aus fruchtiger Frische und zimtiger Gemütlichkeit.

Blaubeer-Zimtschnecken: Neuauflage eines Klassikers

Die klassischen Zimtschnecken, auch bekannt als „Kanelbullar“ in Schweden oder „Cinnamon Rolls“ in den USA, haben eine lange Tradition. Ursprünglich stammen die süßen Schnecken aus Schweden, wo sie seit dem 18. Jahrhundert vernascht werden. Sie sind dort so beliebt, dass sie sogar ihren eigenen Feiertag haben – den Kanelbullens dag am 4. Oktober. Spätestens an diesem Tag solltest du unbedingt auch unsere Blaubeer-Zimtschnecken zubereiten!

Die schwedischen Zimtschnecken sind meist etwas dezenter gesüßt als ihre amerikanischen Verwandten, die oft mit einer dicken Schicht Zuckerguss serviert werden. In den USA wurden die Zimtschnecken durch skandinavische Einwanderer bekannt und erlebten dort einen regelrechten Boom, der bis heute anhält. Und auch bei uns sind die Zimtschnecken bekannt und beliebt – nicht nur dank des kulinarischen Angebots eines großen Möbelhauses.

Eine klassische Zimtschnecke hast du wahrscheinlich schonmal probiert, doch wie wäre es mit einer neuen, aufregenden Variante? Hier kommen die Blaubeeren ins Spiel! Frische oder tiefgekühlte Blaubeeren sorgen für eine fruchtige Note in deinen Blaubeer-Zimtschnecken, die wunderbar mit der süßen Zimtfüllung harmoniert. Die Blaubeeren verleihen den Schnecken nicht nur einen schönen Farbtupfer, sondern auch ein leicht säuerliches Aroma, das die Süße des Zuckers perfekt ausbalanciert.

