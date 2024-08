Blueberry Iced Latte: Frühstücksgetränk mit Trend-Faktor

Trends kommen und gehen und manchmal erscheinen sie anfangs etwas seltsam. So wie dieser Blueberry Iced Latte, eine Geschmackskombination, die ich vorher nicht auf dem Schirm hatte. Wann immer ich aber momentan meinen Instagram-Feed öffne, ist er voll mit Posts darüber. Also beschloss ich, ihn auszuprobieren. Und das Ergebnis sprach für sich! Daher möchte ich dieses Rezept heute gerne mit dir teilen.

Blueberry Iced Latte: hübscher Drink mit Vorteilen

Blaubeere und Kaffee ist eine Kombination, an die ich ehrlich gesagt im Traum nicht gedacht hätte. Warum, weiß ich gar nicht. Es wäre mit einfach nicht in den Sinn gekommen, fruchtige Beeren und bitteren Kaffee zu vermischen. Daher war ich auch erst einmal verwirrt, als das Rezept für Blueberry Iced Latte zum ersten Mal sah. Die Person, die ihn im Video zubereitet, hält stolz ein Glas mit hübsch geschichteter Flüssigkeit – dunkellila, weiß und dunkelbraun – in die Kamera, nimmt einen Schluck und verdreht verzückt die Augen. Etwas übertrieben? Ja. Interessant? Auch ja.

Ich stellte mich also in die Küche und begann, selbst ein wenig zu mixen. Blaubeersirup braucht es für einen Blueberry Iced Latte, Espresso und kalte (Hafer-)Milch. All das wird über ein Glas voller Eiswürfel gegossen und dann umgerührt. Dabei geht zwar die schöne Schichtung kaputt, aber das Auge hat zu diesem Zeitpunkt schon mitgegessen. Wichtig: Eine Prise Zimt kommt auch noch dazu. Diese intensiviert den Geschmack der Blaubeeren.

Das Ergebnis schmeckt herrlich. Intensiv nach Blaubeeren, mit einem köstlichen Kaffee-Kick. Dass es sich um ein kaltes Getränk handelt, passt absolut perfekt zu den gestiegenen Temperaturen der letzten Wochen. Der Kaffee sorgt für einen willkommenen Energiekick am Morgen und Blaubeeren sind sowieso ein heimisches Superfood. Sie stecken nämlich voller Antioxidantien; ihnen wird daher eine positive Eigenschaft auf das Gehirn nachgesagt. Übrigens: Waldheidelbeeren sollen noch mal mehr Antioxidantien enthalten. Damit ist dieser Blueberry Iced Latte wirklich der perfekte Start in den Morgen!

