Dieser Blumenkohl-Gnocchi-Auflauf mit Cabanossi ist unwiderstehlich

Wer liebt Aufläufe genauso wie wir? Das haben wir uns schon gedacht, immerhin ist das Gericht einfach zum Wohlfühlen. Vor allem, wenn es draußen bitterkalt ist, schmecken die Genüsse aus dem Ofen wunderbar. Unser Blumenkohl-Gnocchi-Auflauf mit Cabanossi ist da keine Ausnahme – überzeuge dich selbst!

Rezept für Blumenkohl-Gnocchi-Auflauf mit Cabanossi

Weichgekochter Blumenkohl, knackige Gnocchi und krosse Cabanossi in einem Auflauf? Das klingt nicht nur gut, sondern das schmeckt auch noch hervorragend! Wir zeigen dir, wie einfach es ist, diesen unwiderstehlichen Blumenkohl-Gnocchi-Auflauf mit Cabanossi im Handumdrehen auf den Teller zu zaubern.

Ob nach einem langen Arbeitstag oder am Wochenende – dieser himmlische Blumenkohl-Gnocchi-Auflauf mit Cabanossi passt zu jeder Gelegenheit, denn er ist schnell und einfach gemacht und schmeckt einfach nur unwiderstehlich lecker.

Was wir an Aufläufen mögen: Sie machen uns selbst nur wenig Arbeit, denn der Ofen hat am meisten zu tun. Während der Blumenkohl-Gnocchi-Auflauf mit Cabanossi also in der Röhre brutzelt und seinen verführerischen Duft verströmt, bleibt dir Zeit, schon mal die nächsten Aufläufe von Leckerschmecken zu entdecken und deinen Speiseplan für die kommenden Tage zu organisieren:

Wie wäre es etwa mit einem indischen Kartoffelauflauf mit cremiger Joghurtsoße? Wir können außerdem unseren Kartoffelbrei-Auflauf mit Hackbällchen, Tomatensoße und Käse empfehlen. Los geht’s aber natürlich mit dem Blumenkohl-Gnocchi-Auflauf mit Cabanossi. Lass‘ es dir schmecken!