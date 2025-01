Blumenkohl-Schinken-Spieße: Party-Snack für alle

Es steht eine Party an? Dann mal her mit den Snacks! Falls du keine Lust hast, immer wieder die gleichen, fettigen Chips und Nüsse zu servieren, findest du mit diesen Blumenkohl-Schinken-Spießen eine willkommene Abwechslung. Sie bieten eine aufregende Geschmackskombination aus nussig und würzig und sehen noch dazu toll aus. Was braucht es schon mehr?

Rezept für Blumenkohl-Schinken-Spieße

Party-Food bedeutet gleich Junkfood? Das muss nicht so sein! Diese Blumenkohl-Schinken-Spieße sind einfach mit den Händen zu knabbern, werden definitiv alle deine Gäste begeistern und lassen sich noch dazu supereinfach und in großer Stückzahl zubereiten.

Du brauchst zunächst einen Blumenkohl, den du in Röschen schneidest. Blanchiere ihn kurz in gesalzenem Wasser, damit er ein wenig weicher wird. Garkochen solltest du ihn allerdings nicht, denn er wird später im Ofen gegrillt und sollte nicht vom Spieß rutschen. Die blanchierten Röschen schwenkst du nun in einer schnellen Marinade. Diese rührst du aus Ketchup, Chilipulver, Limette und frischen Kräutern an.

Hast du dies getan, geht es auch schon ans Aufspießen. Wechsele dabei zwischen mariniertem Blumenkohl und Schinkenscheiben ab. Welchen Schinken du hier verwendest, ist dir selbst überlassen. Eine gekochte Variante funktioniert meiner Meinung nach etwas besser als roher Schinken, da dieser im Ofen schnell verbrennen kann. Ein kleiner Tipp am Rande: Wenn du die Holzspieße 🛒 vorher in Wasser einweichst, werden auch diese im Ofen nicht so schnell schwarz.

Die Blumenkohl-Schinken-Spieße sind in wenigen Minuten fertig und bereit zum Genießen. Serviere sie mit einem leichten Dip wie einer pikant gewürzten Joghurtsoße oder einer süß-scharfen Chilisoße. Du wirst sehen, damit wirst du schnell zum Star auf jedes Party-Büffets!

Blumenkohl als Snack eignet sich wirklich gut. Serviere dienen Gästen doch auch mal diese Blumenkohl-Bites aus dem Airfryer oder Blumenkohl-BBQ-Wings, die klebrig und süß-scharf sind. Oder gönn dir Blumenkohl im Bierteig, der eine knusprige Hülle hat und innen saftig und zart schmeckt.

Blumenkohl-Schinken-Spieße Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 12 Spieße Zutaten 1x 2x 3x 1 Blumenkohl

Salz

2 EL Ketchup

1/2 TL Chilipulver

1 Bio-Limette Schale

1 EL gehackter Koriander

150 g Kochschinken Zubereitung Schneide den Blumenkohl in Röschen und blanchiere sie in gesalzenem Wasser, bis sie bissfest sind. Gieße das Wasser ab und lass die Röschen etwas abkühlen.

Heize den Backofengrill auf 200 °C vor.

Vermische den Ketchup mit Chilipulver, einer Prise Salz, der abgeriebenen Limettenschale und dem gehackten Koriander in einer Schüssel. Schwenke die Röschen in der Marinade.

Schneide den Kochschinken in Streifen.

Spieße abwechselnd Blumenkohlröschen und Schinkenstreifen auf Holzspieße.

Lege die Spieße auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech und grille sie im Ofen für etwa 15 Minuten, bis sie leicht gebräunt sind. Wende sie während dieser Zeit ab und zu.

