So wird Blumenkohl zum Star auf deinem Teller

Entferne die Blätter des Blumenkohls und schneide ihn in 2 bis 3 cm dicke Scheiben. Achte darauf, dass die Scheiben am unteren Ende zusammenhalten und nicht auseinanderfallen. Verrühre in einer kleinen Schale Olivenöl, Paprikapulver, Thymian, Salz und Pfeffer miteinander. Bestreiche die Blumenkohlscheiben mit der Würzmischung und lege sie dann aufs Backblech.