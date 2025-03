Knusprige Blumenkohlpuffer mit frischen Kräutern: heiß und lecker

Klassische Kartoffelpuffer sind dir zu langweilig? Dann probier mal unsere knusprigen Blumenkohlpuffer. Mit Kräutern und Knoblauch für extra Geschmack, Haferflocken für den Biss und etwas Parmesan für die perfekte Würze. Das Ergebnis? Außen goldbraun und knusprig, innen saftig und voller Geschmack. Am besten machst du gleich eine doppelte Portion, denn sie verschwinden schneller vom Teller, als du „noch einen bitte“ sagen kannst!

Außen kross, innen saftig: Rezept für Blumenkohlpuffer

Blumenkohl: Sieht weder mega sexy im Gemüseregal aus, noch klingt er spektakulär. Dieses Gemüse hat es jedoch richtig in sich! Nicht nur, dass er super vielseitig ist (ob geröstet, als Püree oder in unseren knusprigen Puffern). Er steckt auch voller gesunder Inhaltsstoffe. Wusstest du zum Beispiel, dass Blumenkohl zu den kohlehydratärmsten Gemüsesorten gehört? Perfekt also, wenn du es mal etwas leichter haben möchtest.

Dazu liefert er eine ordentliche Portion Vitamin C – sogar mehr als so manche Zitrusfrucht! Und dann wäre da noch das Sulforaphan, ein sekundärer Pflanzenstoff, der entzündungshemmend wirkt und sogar für die Krebsforschung immer wieder sehr interessant ist. Wer hätte gedacht, dass dieses weiße Köpfchen so viel auf dem Kasten hat? Höchste Zeit, öfter Blumenkohl auf den Teller zu bringen. Am besten in Form unserer knusprigen Blumenkohlpuffer mit frischen Kräutern.

Die Zubereitung ähnelt mehr oder weniger der von normalen Kartoffelpuffern. Zu den geraspelten Kartoffeln kommt noch geraspelter Blumenkohl. Das Ganze wird dann mit Eiern, Mehl, Milch, Haferflocken und Parmesan zu einem gleichmäßigen Teig vermengt. Danach hebst du noch frische gehackte Kräuter und Knoblauch unter, würzt das Ganze und backst die Puffer in einer Pfanne mit Öl goldbraun und knusprig aus. Natürlich kannst du die Blumenkohlpuffer auch im Airfryer zubereiten.

Die Blumenkohlpuffer sind alle fertig gebraten und warten nur darauf, verputzt zu werden. Besonders gut schmecken die Reibekuchen mit einem cremigen Zitrone-Joghurt-Dip. Ein fruchtiger Mango-Dip hingegen bringt eine fruchtige Frische ins Spiel. Ein knackiger Salat mit Gurke, Tomate und Rucola passt sowieso immer und zu allem. Wenn du Lust auf ein richtiges Wohlfühlessen hast, kannst du die Blumenkohlpuffer ebenso mit einem deftigen Pilzragout kombinieren. Und wenn die kreativen Pferde mit dir durchgehen, könntest du aus den Puffern auch einen Burger machen, indem du sie einfach als Brötchenersatz nutzt. Erlaubt ist, was schmeckt!

Es darf ruhig mehr Blumenkohl sein? Dann solltest du als nächstes unser Rezept für Blumenkohl-Bites aus der Heißluftfritteuse testen. Dieser überbackene Blumenkohl mit Käsekruste ist wortwörtlich zum Dahinschmelzen! Oder du gönnst dir einfach eine Portion unserer wunderbar leckeren Kartoffel-Käse-Puffer. Falls du noch auf der Suche nach weiteren Rezeptideen bist, kann dir unser Koch-Bot weiterhelfen. Probier’s aus!