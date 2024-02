Geht einfach, macht glücklich – unser Blumenkohlsteak ist nicht nur etwas für vegan lebende Menschen. Auch eingeschweißte Fleischliebhaber werden es lieben. Das raffinierte Gericht wird deinen Blick auf das weiße Kohlgemüse verändern!

Gemüse elegant in Szene gesetzt: Blumenkohlsteak mit Chimichurri

Eine kleine Anmerkung vorweg: Dieses Blumenkohlsteak versucht nicht, nach Fleisch zu schmecken. Die Bezeichnung „Steak“ kommt eher von der Zubereitungsweise. Der Blumenkohl wird in dicke Scheiben geschnitten, von beiden Seiten scharf angebraten und dann im Ofen zu Ende gegart. Das Ergebnis ist ein saftiges, erfüllendes Gemüsegericht mit feinen Röstaromen, das nicht nur vegan lebende Menschen umwerfen wird.

Das scharfe Anbraten ist bei diesem Blumenkohlsteak besonders wichtig. Bei hohen Temperaturen karamellisiert der Kohl, was ihm geschmacklich viel Tiefe verleiht. Sei dabei aber etwas vorsichtig: Erhitze nicht zu viel Öl und stelle sicher, dass dein Blumenkohl so trocken wie möglich ist. Trockne ihn daher nach dem Waschen mit einem Küchenpapier ab. Lege ihn dann vorsichtig von dir weg in die Pfanne ein, damit dich keine Spritzer treffen.

Während der Blumenkohl im Ofen fertig gart, kannst du sie Soße vorbereiten. Chimichurri ist eine argentinische Steaksoße aus Petersilie, Knoblauch, Essig und Chili. Besonders beliebt ist sie zu Steaks aus Rindfleisch, aber auch als Marinade für Fisch und Geflügel. Ihr säuerlich-frischer Geschmack passt ideal zu der rauchigen Note der Blumenkohlsteaks. Streiche sie mit einem Pinsel über deine fertigen Steaks, dann verteilen sich die scharf-frischen Aromen besonders gut zwischen die kleinen Röschen. Ein veganes Gericht zum Dahinschmelzen!

Blumenkohl ist ein unglaublich vielseitiges Gemüse. Wir bei Leckerschmecker haben schon vieles mit ihm ausprobiert. Für mehr Blumenkohl-Inspirationen, schaue dir das Video oben für sechs leckere Gerichte mit Blumenkohl an, zum Beispiel gefüllter Blumenkohl auf Kartoffelpüree. Ein Hit für die ganze Familie ist dieser Blumenkohl-Gnocchi-Auflauf mit Carbanossi. Und für einen besonderen Rohkost-Genuss probiere einen cremigen Blumenkohl-Salat.