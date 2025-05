Als Erstes bereitest du den bunten Teig zu. Schlage Eiweiß mit Zucker schaumig auf und füge Kokosfett und Mehl hinzu. Teile den Teig auf drei Schüsseln (50 %, 25 % und 25 %) auf und färbe die Teige mit Lebensmittelfarbe in Pink, Grün und Gelb (in dieser Reihenfolge) ein.

Als Erstes bereitest du den bunten Teig zu. Schlage Eiweiß mit Zucker schaumig auf und füge Kokosfett und Mehl hinzu. Teile den Teig auf drei Schüsseln (50 %, 25 % und 25 %) auf und färbe die Teige mit Lebensmittelfarbe in Pink, Grün und Gelb (in dieser Reihenfolge) ein.

Nimm die Teige aus dem Ofen und lasse sie abkühlen. Stich mit einem Ausstecher aus dem pinkfarbenen Teig die Blumen aus. Stich dann mit einem Strohhalm in der Mitte der Blüte einen Kreis aus.

Nimm die Teige aus dem Ofen und lasse sie abkühlen. Stich mit einem Ausstecher aus dem pinkfarbenen Teig die Blumen aus. Stich dann mit einem Strohhalm in der Mitte der Blüte einen Kreis aus.

Nun muss der helle Teig zubereitet werden. Schlage erneut Eiweiß mit Zucker schaumig auf und gib Kokosfett und Mehl dazu. Verteile den Teig vorsichtig auf den Blüten auf dem Backblech. Streiche alles schön glatt und gib es für 15 Minuten bei 140 °C Umluft in den Ofen. Lasse das Blech danach kurz abkühlen und stürze es auf ein sauberes Küchentuch.

Nun muss der helle Teig zubereitet werden. Schlage erneut Eiweiß mit Zucker schaumig auf und gib Kokosfett und Mehl dazu. Verteile den Teig vorsichtig auf den Blüten auf dem Backblech. Streiche alles schön glatt und gib es für 15 Minuten bei 140 °C Umluft in den Ofen. Lasse das Blech danach kurz abkühlen und stürze es auf ein sauberes Küchentuch.