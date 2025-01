Blutorangenmarmelade: fruchtiger Aufstrich fürs Frühstück

Etwas, worauf man sich im Winter besonders freuen kann, ist, dass es endlich wieder frische Blutorangen gibt. Die Orangen mit dem tiefrot gefärbtem Fruchtfleisch haben jetzt Saison und schmecken deshalb besonders intensiv. Da sie aber nicht nur pur ein Genuss sind, sondern sich auch zu leckeren Köstlichkeiten verarbeiten lassen, machen wir heute eine Blutorangenmarmelade aus den Früchten.

Blutorangenmarmelade: Du brauchst nur 3 Zutaten

Wie magst du Blutorangen am liebsten? Pur oder lieber als Saft? In einem Kuchen oder im Salat? Wie du siehst, lässt sich aus der Winterfrucht einiges zubereiten. So auch eine fruchtige Marmelade. Wie das geht, erfährst du hier.

Marmeladen schmecken wunderbar auf dem Frühstücksbrötchen, in Desserts oder Kuchen. Sie können aber noch mehr: Aroma konservieren. Wenn die Saison bestimmter Früchte längst vorbei ist, du aber Appetit bekommst, dann kannst du dir einfach ein Glas selbst zubereiteter Marmelade holen und dein Lieblingsobst so genießen. Jetzt im Winter ist die Zeit der Blutorangen gekommen. Die Zitrusfrucht ist nur für kurze Zeit im Supermarkt zu bekommen, da heißt es schnell sein und zugreifen, bevor sie die Regale spätestens im März wieder verlässt. Ich kann es Jahr für Jahr kaum abwarten, bis es diese tiefroten Orangen mit dem intensiven Aroma endlich wieder gibt. In diesem Jahr soll aus ihnen eine säuerlich-fruchtige Marmelade mit feiner Bitternote entstehen, damit ich so die Blutorangensaison einfach ein bisschen verlängern kann.

Für die Marmelade stellst du dir am besten vier sterile Einmachgläser 🛒 bereit. Dann brauchst du noch einen großen Topf, natürlich Blutorangen in Bio-Qualität, da wir die Schale mitverwenden, Gelierzucker sowie eine Zitrone.

Zuerst wäschst du die Orangen gründlich. Danach schälst du sie, sodass keine weiße Haut mehr übrig bleibt, und schneidest das Fruchtfleisch in Stücke. Entferne dabei eventuell vorhandene Kerne.

Die Schale von zwei Blutorangen schneidest du in feine Streifen. Danach gibst du sie mit dem Fruchtfleisch und Wasser in einen großen Topf und kochst alles auf. Nach zehn Minuten rührst du den Gelierzucker und den Saft einer Zitrone dazu und lässt alles für weitere vier Minuten unter Rühren köcheln. Hat die Marmelade die Gelierprobe bestanden, kannst du sie in die Einmachgläser abfüllen, sie sofort verschließen und gut abkühlen lassen.

Tipp: Durch die Schale bekommt die Blutorangenmarmelade eine bittere Note. Magst du dies nicht, kannst du sie für ein milderes Aroma einfach weglassen.

Marmeladenfans kommen auch mit unseren anderen Rezepten für fruchtige Aufstriche auf ihre Kosten. Wie wäre es mit einer selbst gemachten Cranberrymarmelade, einer Mandarinenmarmelade oder einer Orangenmarmelade nach englischem Rezept?

Blutorangenmarmelade Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. Portionen 4 Gläser Kochutensilien 4 Einmachgläser à 25 ml Zutaten 1x 2x 3x 1 kg Blutorangen unbehandelt

500 g Gelierzucker 2:1

1 Zitrone

100 ml Wasser Zubereitung Wasche die Blutorangen gründlich. Schäle sie dann, dass die weiße Haut komplett entfernt wird. Schneide das Fruchtfleisch in kleine Stücke und entferne dabei die Kerne.

Schneide die Schalen von zwei Blutorangen in feine Streifen.

Gib das Fruchtfleisch zusammen mit dem Wasser und den Schalenstreifen in einen großen Topf. Lasse die Mischung bei mittlerer Hitze etwa 10 Minuten köcheln, bis die Fruchtstücke weich sind.

Rühre den Gelierzucker und den Saft einer Zitrone unter die heiße Fruchtmasse. Bringe alles unter Rühren zum Kochen. Lasse die Mischung für 3–4 Minuten sprudelnd kochen.

Mache die Gelierprobe, indem du einen kleinen Löffel der heißen Marmelade auf einen kalten Teller gibst. Wird die Masse fest, ist die Marmelade fertig.

Fülle die Marmelade sofort in sterile Gläser. Verschließe diese fest und lass die Marmelade vollständig abkühlen.

