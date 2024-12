Cranberrymarmelade mit winterlichen Gewürzen: Geschenkidee zu Weihnachten

Marmeladen schmecken nicht nur lecker auf dem morgendlichen Frühstücksbrötchen, sie sind auch eine tolle Geschenkidee. Suchst du noch nach einer Kleinigkeit, kommt unsere selbst gemachte Cranberrymarmelade genau richtig.

Cranberrymarmelade: perfekt zum Verschenken und selber essen

Kurz vor Weihnachten kann man im Supermarkt endlich wieder frische Cranberrys kaufen. Wir lieben die tiefroten, leicht säuerlichen Beeren und haben uns gleich einen kleinen Vorrat davon gesichert. Daraus kochen wir eine leckere Cranberrymarmelade, die wir mit weihnachtlichen Gewürzen verfeinern. Ein Glas davon behalten wir selbst, den Rest verschenken wir zu Weihnachten. Los geht’s!

Für die Cranberrymarmelade brauchst du nicht viele Zutaten. Wir fügen den Beeren noch frischen Orangensaft, ein wenig Zimt, Nelken und den Abrieb einer Orange hinzu. So bekommt sie zusätzlich eine fruchtige und zugleich weihnachtliche Note verpasst.

Wir verwenden für die Marmelade frische Beeren, die wir zunächst gründlich waschen. Du kannst aber ebenso gut gefrorene Cranberrys nehmen. Bei dieser Variante müssen die Beeren aber erst auftauen, bevor du sie weiterverarbeiten kannst. Die Cranberrys kommen dann zusammen mit Orangensaft, dem Orangenabrieb, Nelken und einer Zimtstange in einen Topf zum Kochen. Nach rund zehn Minuten sollten die Beeren aufplatzen und eine dickliche Konsistenz entstehen. Jetzt rührst du den Gelierzucker mit in den Topf und lässt die Masse für weitere vier Minuten sprudelnd kochen. Vergiss nicht, währenddessen gelegentlich umzurühren, damit nichts anbrennt.

Entferne die Gewürze. Magst du deine Marmelade mit Fruchtstücken, kannst du sie nun in saubere und sterile Gläser umfüllen. Warum Gläser steril sein müssen, erfährst du in unserem Ratgeber dazu. Magst du den Aufstrich lieber mit einer samtigen Textur, dann püriere ihn gründlich durch und fülle ihn danach in die Gläser. Verschließe die Gläser und lass die Marmelade gut auskühlen. Danach sind sie bereit zum Verschenken.

Übrigens: Auch diese weihnachtliche Bratapfelmarmelade oder unsere Glühweinmarmelade sind schnell zubereitet und eignen sich prima als DIY-Geschenk aus der Küche zu Weihnachten oder zum Wichteln.