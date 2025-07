Für Genießer mit wenig Zeit: Bohnen-Oliven-Salat

Lass dich mitnehmen auf eine Reise ans Mittelmeer: Duftende Kräuter, zart geröstete Mandeln und ein Salat, der so leicht wie der Sommerwind daherkommt. Die Mischung aus weißen Bohnen, Oliven und Kichererbsen harmoniert perfekt mit dem spritzigen Balsamico-Dressing – alles vereint in einem köstlichen Rezept, das nicht nur den Gaumen, sondern auch die Seele erfreut.

Bohnen-Oliven-Salat: dein nächster Liebling fürs Picknick

Auch wenn der Sommer aktuell nicht wirklich zum Grillen einlädt, wollen wir uns davon nicht die Laune verderben lassen. Umdenken ist angesagt! Vielleicht reicht ja schon ein kleines Picknick nach Feierabend oder wir packen einfach den Tischgrill aus und verlagern die Grillparty nach drinnen.

Im Kern geht es ja eh viel mehr darum, mit seinen Lieblingsmenschen zusammenzukommen, gutes Essen zu genießen und eine schöne Zeit miteinander zu haben. Stimmt die Runde und das Essen, ist der Rest oft nebensächlich. Wenn du also auf eine Zusammenkunft mit deinen Freunden und deiner Familie Lust hast, lade sie alle ein und veranstalte statt einem Grillabend ein Potluck. Jeder bringt was mit und dann wird gemütlich zusammen schnabuliert, während der Sommerregen gegen die Fensterscheiben prasselt.

Für uns darf auf der Tafel dieser Bohnen-Oliven-Salat dann nicht fehlen. Er verspricht mediterrane Vibes und bietet Abwechslung zu Nudelsalat, Tomate-Mozzarella und Co. Durch die außergewöhnliche Kombination der Zutaten macht der Salat ganz schön was her, bleibt aber in der Zubereitung dennoch leicht.

Du brauchst nur Bohnen, schwarze sowie grüne entsteinte Oliven, Kichererbsen, Tomaten, eine Zwiebel und optional noch etwas Rucola. Für Frische sorgen Basilikum und Petersilie. Diese Zutaten gibst du alle gemeinsam in eine Schüssel. Für das Dressing mischst du im nächsten Schritt Balsamico-Essig, Walnusskernöl, etwas Senf und Honig sowie Salz und Pfeffer miteinander. Gib es über den Salat, vermenge alles vorsichtig und fertig! Wir garnieren unseren Bohnen-Oliven-Salat zusätzlich mit ein paar gerösteten gehackten Mandeln. Lecker!

Bohnen sind nicht nur lecker, sondern auch gesund! Ein Grund mehr, warum wir uns die Hülsenfrüchte in nächster Zeit öfter mal schmecken lassen. Wie wäre es zum Beispiel in Form dieses Rote-Bohnen-Salats? Genauso lecker schmeckt unser toskanischer Bohnensalat oder ein Grüne-Bohnen-Salat.

Bohnen-Oliven-Salat Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für den Salat: 1 Dose weiße Bohnen 400 g

1 Dose Kichererbsen 400 g

300 g Cherrytomaten

1 Handvoll Rucola optional

1/2 Bund frische Petersilie

2 Handvoll frisches Basilikum

1 kleine rote Zwiebel

150 g grüne Oliven entsteint

150 g schwarze Oliven entsteint

50 g geröstete Mandeln Für das Dressing: 3 EL Balsamico-Essig

3 EL Walnussöl online erhältlich, z.B. hier 🛒

1 TL Honig

1 TL Senf

Salz und Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Gieße die Bohnen und Kichererbsen in ein Sieb ab. Wasche und trockne die Tomaten und den Rucola. Wasche und trockne die Kräuter.

Halbiere die Tomaten. Schäle und würfle die Zwiebel klein und schneide die Kräuter fein.

Gib Bohnen, Kichererbsen, Oliven, Tomaten, Kräuter und Rucola in eine große Schüssel.

Röste die Mandeln in einer trockenen Pfanne goldbraun. Lass sie kurz abkühlen und hacke sie grob.

Für das Dressing verrühre den Balsamico-Essig, das Walnussöl, den Honig oder Ahornsirup, den Senf sowie Salz und Pfeffer in einer kleinen Schüssel oder einem Schraubglas, bis alles gut vermischt ist.

Gieße das Dressing über den Salat. Mische dann alles vorsichtig, damit die Bohnen und Kichererbsen nicht zerdrückt werden.

Verteile die gerösteten Mandeln vor dem Servieren über den Salat.

