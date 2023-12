Wer sagt, dass Gerichte wie Gnocchi immer nur herzhaft sein können? Wir haben da ein süßes Rezept mit den kleinen Klößchen in petto, das dich umhauen wird: Bratapfel-Gnocchi. Die kleinen Kartoffelkugeln bekommen einen Zimt-Zucker-Mantel und treffen auf süßes Bratapfel-Kompott. Ein himmlisches Wohlfühlessen, nicht nur für die Vorweihnachtszeit!

Bratapfel-Gnocchi: süßes Hauptgericht oder Dessert

Bei dieser köstlichen Leckerei vereint sich die süße Note von Bratäpfeln mit der herzhaften Zartheit von Kartoffel-Gnocchi. Ein Bissen, und du wirst von der wohltuenden Wärme des Herbstes und Winters umhüllt, während sich die Aromen von Zimt, Vanille und gerösteten Äpfeln auf deiner Zunge entfalten. Davon können wir gar nicht genug bekommen.

Ebenso wenig wie von unseren anderen saisonalen Gnocchi-Rezepten. Von ganzem Herzen können wir dir unsere Rote-Bete-Gnocchi empfehlen oder herbstliche Kürbis-Gnocchi. Hast du Lust, Gnocchi einmal selber zu machen, dann teste doch mal uns Low-Carb-Gnocchi aus Ricotta und Mehl.

Die Bratapfel-Gnocchi sind nicht nur ein Fest für den Gaumen, sondern auch ein kulinarischer Hingucker. Mit ihrem besonderen Geschmack sind sie die perfekte Wahl, um Gäste zu beeindrucken, sich selbst eine kleine Auszeit vom Alltag zu gönnen oder wenn du Lust auf ein süßes Essen verspürst, aber nicht stundenlang in der Küche stehen möchtest. In 20 Minuten steht das kreative Gericht auf dem Tisch, das dich von innen wärmt. Die Kombi aus würzigem Kartoffelteig, Zimt-Zucker und süßen Äpfeln macht einfach satt und glücklich. Und lässt Kindheitserinnerungen an ein leckeres Essen wie von Oma wach werden. Es lohnt sich also, diese süßen Bratapfel-Gnocchi direkt auszutesten!