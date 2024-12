Bratapfel-Pralinen mit weißer Schokolade: süße Geschenk-Idee

Ein Weihnachten ohne Bratäpfel? Undenkbar! Ein Weihnachten ohne süße Leckereien zum Vernaschen? Ebenfalls undenkbar! Und genau deshalb kombinieren wir beides zu verführerischen Bratapfel-Pralinen, die du selbst futtern oder verschenken kannst.

Bratapfel-Pralinen: DIY-Geschenk aus der Küche

Die Zubereitung unserer Bratapfel-Pralinen ist herrlich unkompliziert. Nur ein bisschen Zeit musst du einplanen, denn der Teig muss einige Male im Kühlschrank ruhen. Aber das Warten lohnt sich, denn du wirst mit wunderbar cremigem, schokoladigem Konfekt belohnt. Verpacke es in einem hübschen Glas, um es zu verschenken. Aber behalte unbedingt auch ein paar Pralinen für dich. Am besten machst du also gleich die doppelte Menge, damit es für alle reicht.

Unsere Bratapfel-Pralinen zaubern wir mit getrockneten Äpfeln und Rosinen. Vor allem letztere mögen viele allerdings nicht. Aber keine Bange: Sie werden so fein püriert, dass sie selbst Zweifler nicht stören sollten. Wenn du trotzdem lieber drauf verzichten möchtest, dann lass sie einfach weg und nimm stattdessen etwas mehr getrocknete Äpfel.

Der Teig der Bratapfel-Pralinen besteht außerdem aus Karamellkeksen, weißer Schokolade und Frischkäse. Verfeinert wird er mit ein wenig Puderzucker und Zimt. Die Masse muss jetzt erst einmal in den Kühlschrank, dann kannst du daraus kleine Kugeln formen. Die Masse reicht für etwa 25 Stück. Diese Bällchen dürfen noch einmal in den Kühlschrank und im Anschluss in geschmolzener weißer Schokolade baden und trocknen, bevor du sie probieren kannst. Und, schmecken die nicht himmlisch?

Noch mehr süße Geschenke aus der Küche gesucht? Wir haben sie für dich gefunden: Mache deinen Liebsten mit Dubai-Schokoladenpralinen oder Schokoladentrüffel aus drei Zutaten eine Freude. Bestimmt schmecken ihnen auch unsere Red-Velvet-Pralinen.