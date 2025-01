Heute gibt es eine süße Bratapfel-Tarte zum Kaffee am Nachmittag

Bratapfel gehört in vielen Haushalten zu Weihnachten einfach dazu. Nur kann es etwas repetitiv werden, immer den gleichen Nachtisch zuzubereiten. Warum also nicht mal etwas abwandeln, ohne auf dem Geschmack zu verzichten? Hier ist unser bestes Rezept für eine leckere Bratapfel-Tarte. So kannst du das Dessert auch zu Kaffee und Kuchen genießen.

Bratapfel-Tarte: neues Gewand, bekannter Geschmack

Bratäpfel sind ein Klassiker der deutschen Weihnachtsküche. Die gefüllten und gebackenen Äpfel werden mit einer Füllung aus Nüssen, Marzipan und Konfitüre versehen, im Ofen weich gebacken und mit Vanillesoße serviert. Mmh, wie lecker. Doch auch Klassiker dürfen in eine neue Form gebracht werden. Dass das geht und noch dazu super lecker ist, beweist diese Bratapfel-Tarte.

Dafür brauchst du ihm Grunde die gleichen Zutaten wie für traditionelle Bratäpfel plus etwas Teig. Knete also schnell einen Mürbeteig zurecht und lege dieses in den Kühlschrank, während du dich um die Füllung kümmerst. Schneide zunächst Äpfel in dünne Scheiben. Mariniere diese in einer Mischung aus Zitronensaft, Zucker und Gewürzen und stelle auch sie beiseite. Nun ist die Füllung dran. Ich kenne Bratäpfel mit Nüssen, Marzipan, Rosinen und Konfitüre. Selbstverständlich kannst du das Rezept aber nach deinen Vorlieben anpassen.

Der besondere Clou ist, dass für diese Bratapfel-Tarte auch die Vanillesoße direkt mitgebacken wird. Sie bildet das Bindemittel, das die restlichen Zutaten zusammenhält. Füge alles in dem knusprigen Mürbeteigbroden zusammen und schiebe dein Werk in den Ofen. Wie das duftet! Die nächste Kaffee-Kuchen-Tafel wird auf jeden Fall ein Highlight werden.

Bratäpfel eignen sich für viele verschiedene Rezeptvariationen. Beginne deinen Tag mit einem leckeren Bratapfel-French-Toast oder einem Brot mit fruchtiger Bratapfelmarmelade. Für einen besonderen Hingucker sorgen knusprige Blätterteig-Bratäpfel mit Schokolade.