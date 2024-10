Bratkartoffel-Auflauf: deftiges für kalte Tage

Bratkartoffeln gelten als kulinarisches Urgestein der deutschen Küche und sind äußerst beliebt. Hast du die knusprig angebratenen Kartoffeln schon mal als Auflauf gegessen? Wir verraten dir, was alles in einen Bratkartoffel-Auflauf gehört und wie du ihn zubereitest.

Rezept für herzhaften Bratkartoffel-Auflauf mit Speck

Für Fans deftiger Gerichte stehen Bratkartoffeln sicher weit oben auf der Rangliste der Lieblingsgerichte. Mit Speck und Zwiebeln angebraten, verwandeln sich die Kartoffeln in eine herzhafte Mahlzeit, die sowohl einzeln als Hauptgericht als auch mit einer Beilage schmeckt. Noch mehr holst du aus Bratkartoffeln heraus, wenn du sie in einen Auflauf mit knusprig gebackenem Käse verwandelst.

In einen Bratkartoffel-Auflauf kommt alles rein, was auch in eine deftige Bratkartoffel-Pfanne gehört. Neben einer großen Portion Kartoffeln dürfen Speck, Zwiebeln, Salz und Pfeffer nicht fehlen. Getoppt wird der Auflauf aber durch eine cremige Soße aus Sahne sowie geriebenen Käse zum Überbacken.

Für den Auflauf musst du zuerst Pellkartoffeln kochen. Hast du noch Kartoffelreste vom Vortag, kannst du sie ebenfalls verwerten. Die Kartoffeln werden dann in Scheiben geschnitten und zusammen mit den Zwiebeln knusprig angebraten. Danach kommen sie in eine Auflaufform, werden mit einer Mischung aus Sahne und Eiern übergossen und mit einer Käseschicht im Ofen überbacken.

Tipp: Mit wenigen Handgriffen kannst du den Bratkartoffel-Auflauf noch verfeinern. So passen zum Beispiel saure Gurken gut dazu. Die schneidest du klein und mischst sie in der Auflaufform unter die Kartoffeln. Wer sich mehr Fleisch in dem Gericht wünscht, kann auch in Streifen geschnittene und scharf angebratene Hähnchenbrust mit dazu geben.

Kartoffeln sind eine vielfältige Zutat, aus der sich viele Gerichte zaubern lassen. Vor allem in der deftigen Küche ist die Knolle nicht wegzudenken. Liebst du Kartoffeln, bist du bei Leckerschmecker genau richtig, denn wir haben jede Menge herzhafte Kartoffel-Gerichte für dich. Kennst du zum Beispiel schon unsere Frühstückspfanne mit Kartoffeln, Ei und Speck? Oder hast du schon mal ein gebackenes Kartoffelpüree probiert? Und alle, die es richtig deftig mögen, sollten sich dieses Kartoffel-Gulasch nicht entgehen lassen.