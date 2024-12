Bratkartoffeln mit Ei und Bohnen: Wohlfühlgericht für jede Gelegenheit

Bratkartoffeln sind ein Klassiker – ob als Kindheitserinnerung oder als Gericht auf der Speisekarte eines jeden deutschen Gasthauses, das etwas auf sich hält. Wer dort Bratkartoffeln bestellt, wird in der Regel nie enttäuscht. Dieses leckere Erlebnis kannst du aber auch zu Hause haben. Mit unserem Rezept zauberst du dir eine Pfanne voller Bratkartoffeln mit Ei und Bohnen, die einfach schmeckt.

Bratkartoffeln mit Ei und Bohnen: vielseitiges Gericht

Das Geheimnis guter Bratkartoffeln ist Geduld! Wer zu früh umrührt, riskiert, dass sie zerfallen. Lass die Bratkartoffeln mit Ei und Bohnen also in Ruhe brutzeln. Für unser Rezept kochst du zunächst kleine Kartoffeln, bis sie gerade eben gar sind. Anschließend schneidest du sie in Scheiben und brätst sie in heißem Öl goldbraun. Zwiebel und Knoblauch dürfen nicht fehlen. Gib für einen leckeren Sättigungsfaktor und eine Extra-Portion Eiweiß rote Bohnen hinzu.

Schlage schließlich die Eier direkt in die Pfanne und vermenge sie mit den restlichen Zutaten. Streue zum Schluss noch frische Frühlingszwiebeln und vielleicht ein paar Kräuter drüber. Fertig sind deine Bratkartoffeln mit Ei und Bohnen, die ein ausgezeichnetes Mittag- oder Abendessen abgeben. Und wenn du Speckwürfel hinzufügst anstelle der Bohnen, hast du ein klassisches Bauernfrühstück gezaubert, das natürlich auch schon morgens schmeckt.

Wer es besonders knusprig mag, greift zu festkochenden Kartoffelsorten. Mehligkochende Kartoffeln zerfallen leichter. Ein wenig geriebener Käse über macht deine Bratkartoffeln mit Ei und Bohnen extra-unwiderstehlich. Streue ihn abschließend in die Pfanne und lasse ihn kurz in der Pfanne schmelzen. Das Rezept eignet sich auch wunderbar zur Resteverwertung. Hast du noch Gemüse vom Vortag? Paprika, Zucchini oder sogar Spinat passen perfekt dazu.

Für das bereits erwähnte Bauernfrühstück findest du bei uns ein eigenes Rezept. Bratkartoffeln aus der Heißluftfritteuse werden bei viel weniger Fett mindestens genauso knusprig. Und für frischen Wind sorgen diese Bratkartoffeln mit Feta und Zitrone.

Bratkartoffeln mit Ei und Bohnen Ann-Katrin keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 400 g kleine Kartoffeln

2 EL Olivenöl

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

100 g rote Bohnen aus der Dose

3 Eier

etwas Salz und Pfeffer

1 TL Paprikapulver edelsüß

2 Frühlingszwiebeln

frische Kräuter optional Zubereitung Koche die Kartoffeln in Salzwasser für etwa 10 Minuten, bis sie gerade gar sind. Lass sie etwas abkühlen, schneide sie in Scheiben.

Erhitze das Öl in einer großen Pfanne und brate die Kartoffelscheiben goldbraun an. Das dauert etwa 10 Minuten. Wende sie, aber nicht zu oft, damit sie gleichmäßig bräunen.

Gib die Zwiebeln und den Knoblauch zu den Kartoffeln und brate alles 2 Minuten an.

Rühre die Bohnen unter und würze die Mischung mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver. Lass alles für 2 Minuten weiterbraten.

Schlage die Eier direkt in die Pfanne und verrühre sie leicht mit den Kartoffeln und Bohnen. Lass die Eier stocken, während du sie immer wieder vorsichtig vermischst.

Richte die Bratkartoffeln mit Ei und Bohnen auf Tellern an. Streue die Frühlingszwiebeln und optional frische Kräuter darüber.

