Knusprige Bratkartoffeln mit Pfifferlingen: absoluter Saisonliebling

Es muss nicht immer groß aufgetischt werden. Manchmal reichen auch Bratkartoffeln mit Pfifferlingen, um satt und glücklich zu werden. Die gelingen dank gekochter Kartoffeln vom Vortag in Windeseile und setzen die kleinen Pilzköpfe, die jetzt Saison haben, in Szene.

Knusprige Bratkartoffeln mit Pfifferlingen: simpler Genuss

Für unsere Bratkartoffeln mit Pfifferlingen brauchst du nur eine Handvoll Zutaten. Die Kartoffeln hast du im besten Fall noch vom Vortag übrig. Die Pilze bekommst du auf dem Wochenmarkt, im Supermarkt, oder es zieht dich selbst in den Wald, um sie zu sammeln. Nimm in diesem Fall unbedingt ein scharfes Messer mit, um sie sauber abzuschneiden und das zarte Myzel unter der Erde nicht zu verletzen. Die Waldbewohner fühlen sich in einem Holzkorb wohl, in dem sie nicht zu eng liegen, denn sonst bekommen sie unschöne Druckstellen.

Tipp: Verzichte beim Pilzesammeln nicht auf einen Ratgeber, der dir verrät, ob du giftige oder unbedenkliche Exemplare gefunden hast. Im Zweifel gibt es in einigen Regionen auch Beratungsstellen, zu denen du deinen Fund bringen und untersuchen lassen kannst. Mit Pilzen aus dem Supermarkt und vom Wochenmarkt bist du immer auf der sicheren Seite.

Bist du wieder zu Hause, solltest du die Bratkartoffeln mit Pfifferlingen bald zubereiten, denn die Pilze halten sich nur kurz. Putze sie gründlich mit einer weichen Bürste oder einem Küchentuch. Auf keinen Fall solltest du sie mit Wasser reinigen, weil sie sich damit vollsaugen und Elastizität und Geschmack einbüßen würden.

Ansonsten benötigen wir nur noch eine Zwiebel, ein paar Kräuter und natürlich Salz, Pfeffer und Fett für die Pfanne. Wir bereiten die Bratkartoffeln mit Pfifferlingen mit gekochten Kartoffeln vom Vortag zu. Nimmst du rohe, solltest du bedenken, dass sich die Zubereitungszeit etwas verlängert. Zunächst brätst du aber die klein geschnittenen Zwiebeln an, danach die Kartoffeln. Sind diese schön gebräunt und knusprig, kommen die Pilze für ein paar Minuten dazu, und auch die Zwiebeln dürfen wieder zurück in die Pfanne. Streue am Ende noch frisch gehackte Petersilie darüber, das war’s dann schon!

